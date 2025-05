"Lilo i Stitch": kiedy premiera VOD?

Aktorski remake "Lilo i Stitcha" dopiero co trafił na duże ekrany, a już wzbudza ogromne emocje - i to nie tylko wśród fanów animowanej klasyki Disneya. Choć film dopiero rozpoczął swoją kinową przygodę, wielu widzów zastanawia się, kiedy będzie można obejrzeć "Lilo i Stitcha" online - czy to w ramach platform VOD, czy w ofercie Disney+.

Na ten moment jedynym miejscem, gdzie można zobaczyć aktorską wersję przygód Lilo i niepokornego kosmity, są kina. Produkcja wystartowała z impetem - po pierwszym weekendzie zgromadziła już 341,7 miliona dolarów. To wynik, który plasuje ją tuż za takimi hitami jak "Thunderbolts" czy "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat". Takie liczby oznaczają jedno - film szybko nie zniknie z repertuaru.

"Lilo i Stitch" - gdzie obejrzeć online?

Fani domowego oglądania będą musieli uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Chociaż "Lilo i Stitch" powstał pod szyldem Disneya i ma już swoją stronę na Disney+, nie znajdziemy tam jeszcze konkretnej daty premiery. Można jedynie obejrzeć zwiastun oraz krótki materiał zza kulis.

Na podstawie wcześniejszych premier Disneya, można jednak przewidywać, że film pojawi się w serwisie Disney+ około trzech miesięcy po debiucie kinowym. Tak było w przypadku "Moany 2", która trafiła na platformę po 105 dniach, oraz "Mufasy: Króla lwa" - dostępnego po 96 dniach. Jeśli ten harmonogram zostanie utrzymany, "Lilo i Stitch" zadebiutuje na Disney+ na przełomie sierpnia i września.

"Lilo i Stitch" - kiedy dostępny na platformach VOD?

Zanim jednak film trafi do katalogu Disney+ w ramach abonamentu, prawdopodobnie pojawi się wcześniej na popularnych platformach VOD - do zakupu lub wypożyczenia. I tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. W przeszłości produkcje Disneya trafiały do wypożyczalni cyfrowych po około 40-65 dniach od premiery kinowej.

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" był dostępny online już po 42 dniach, z kolei "Moana 2" potrzebowała 62 dni. Przy takich widełkach można założyć, że nowego "Lilo i Stitcha" obejrzymy online - za dodatkową opłatą - w okolicach początku lipca. Ale uwaga - z uwagi na świetne wyniki w box office, dystrybutor może opóźnić cyfrową premierę, by jak najwięcej zyskać na biletach. W takim przypadku debiut na VOD może przesunąć się nawet na sierpień.