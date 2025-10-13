Wiadomości Śmierć, która wstrząsnęła USA. Scorsese szykuje swój najmroczniejszy film?

"Gangi Nowego Jorku": legendarny film Martina Scorsese

Akcja kultowego filmu "Gangi Nowego Jorku" rozgrywa się w Nowym Jorku w połowie XIX wieku. Opowiada o konflikcie między gangami irlandzkimi a włoskimi, imigrantami i władzami miejskimi w czasie burzliwych wydarzeń społecznych. Główny bohater, Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio), wraca do miasta po latach, aby pomścić śmierć swojego ojca, zamordowanego przez Billa "The Butcher" Cuttinga (Daniel Day-Lewis).

Obsada filmu w reżyserii Martina Scorsese jest pełna gwiazd. U boku Leonardo DiCaprio i Daniela Day-Lewisa wystąpili m.in. Cameron Diaz, Liam Neeson, John C. Reilly oraz Brendan Gleeson. Scorsese pracował nad projektem przez wiele lat – jego rozwój trwał od lat 70. XX wieku. "Gangi Nowego Jorku" finalnie ukazały się w 2002 roku, a budżet produkcji przekroczył 100 milionów dolarów.

Reklama

"Gangi Nowego Jorku" online. Gdzie oglądać?

Od kilku dni film "Gangi Nowego Jorku" jest dostępny na platformie HBO Max.

Czytaj więcej: Nowy Jork lat 70. w "Taksówkarzu". Prawdziwa historia chaosu na ulicach