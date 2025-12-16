"Jedna bitwa po drugiej": o czym opowiada film?

"Jedna bitwa po drugiej" to historia Pata (Leonardo DiCaprio), dawnego rewolucjonisty, który od lat ukrywa się wraz ze swoją córką Willą (Chase Infiniti). Gdy ścigający go pułkownik Lockjaw (Sean Penn) wpada na ich trop, mężczyzna zrobi wszystko, by ratować najbliższą mu osobę. Niestety, w ostatnim czasie zajmował się głównie przyjmowaniem wszelakich nielegalnych substancji, więc przejście do działania nie przychodzi mu z łatwością.

Film wszedł do kin we wrześniu 2025 roku. Zarobił ponad 191 milionów dolarów, co czyni go najbardziej dochodowym dziełem w dorobku Paula Thomasa Andersona.

"Jedna bitwa po drugiej": jeden z najlepszych filmów roku. Faworyt w wyścigu oscarowym

"Jedna bitwa po drugiej" spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków i widzów. Produkcja otrzymała już najważniejsze wyróżnienia podczas rozdań nagród Gotham i Stowarzyszenia Krytyków z Nowego Jorku. Niedawno informowaliśmy także, że obraz otrzymał aż 9 nominacji do Złotych Globów i znalazł się na szczycie listy dziesięciu najlepszych filmów 2025 roku magazynu "Sight and Sound".

W serwisie "Gold Derby", który przewiduje laureatów nagród przemysłu rozrywkowego, najnowsza produkcja Andersona jest faworytem do Oscara w kategoriach: najlepszy film, reżyser, scenariusz adaptowany, aktor pierwszoplanowy (Leonardo DiCaprio), aktorka drugoplanowa (Teyana Taylor), aktor drugoplanowy (Sean Penn), casting i zdjęcia.

"Jedna bitwa po drugiej" w streamingu. Gdzie i kiedy premiera?

Na premierę filmu w streamingu nie trzeba będzie długo czekać. "Jedna bitwa po drugiej" zadebiutuje w serwisie HBO Max już 19 grudnia.

