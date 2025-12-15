Marek Kondrat w adaptacji "Lalki". Dla roli Rzeckiego wraca z emerytury

Premiera "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego z pewnością będzie wydarzeniem sezonu. Na ekranie swój talent zaprezentuje wiele uwielbianych polskich gwiazd. Będzie to również wyjątkowy moment dla fanów Marka Kondrata, bowiem dla roli Ignacego Rzeckiego postanowił wrócić z aktorskiej emerytury.

"Nie ma wątpliwości, że Marek Kondrat ma szansę zdobyć serca współczesnych widzów i stworzyć niepowtarzalną rolę, która będzie zapamiętana na dekady. Ciekawostką jest fakt, że w ekranizacji Hasa rolę Henryka Szlangbauma zagrał Tadeusz Kondrat - prywatnie ojciec Marka Kondrata" - powiedział w rozmowie z Onetem producent Radosław Drabik.

"'Lalka' jest moją ulubioną powieścią. Nigdy w moim życiu aktorskim nie zdarzyło mi się znaleźć wśród jej bohaterów. Udało się to mojemu ojcu w filmie Wojciecha Hasa. Teraz tę szansę dostaję od losu ja i chcę z niej skorzystać" - cytował Marka Kondrata Filmweb.



Przypomnijmy, że legendarny polski aktor, gwiazdor "C.K. Dezerterów", "Zaklętych rewirów", "Pułkownika Kwiatkowskiego", "Dnia świra" czy "Ekstradycji", po raz ostatni pojawił się na ekranie piętnaście lat temu. Gościnnie wystąpił wówczas w dramacie "Mała matura 1947" (2010) Janusza Majewskiego. Jego ostatnia pierwszoplanowa kreacja pochodzi natomiast z komediodramatu "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" Marka Koterskiego z 2006 roku. W 2007 roku zakończył pełną sukcesów karierę.

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki. Nowe zdjęcia z planu "Lalki"

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia aktora z planu.

"Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki pozdrawia z planu 'Lalki'. Dzielimy się pierwszymi zdjęciami aktora w charakteryzacji" - czytamy na profilach filmu w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki w filmie "Lalka" / materiały prasowe

Zdjęcie Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki w filmie "Lalka" / materiały prasowe

Premiera filmu "Lalka" planowana jest na 30 września 2026 roku.

