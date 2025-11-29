"Le Mans '66": o czym jest film?

"Le Mans '66" to prawdziwa historia wizjonerskiego amerykańskiego projektanta samochodów Carrolla Shelby’ego (Matt Damon) i nieustraszonego brytyjskiego kierowcy Kena Milesa (Christian Bale). Wspólnie stawili czoło obojętności wielkich korporacji, prawom fizyki i własnym ograniczeniom, by zbudować rewolucyjny samochód wyścigowy dla Ford Motor Company i rzucić wyzwanie słynnej drużynie Ferrari w prestiżowym dwudziestoczterogodzinnym wyścigu Le Mans we Francji w 1966 roku.

"Le Mans ’66" ukazało się w 2019 roku. Za kamerą stanął James Mangold, a w rolach głównych wystąpili Matt Damon i Christian Bale. U ich boku oglądamy m.in. Jona Bernthala oraz Caitríonę Balfe. Film otrzymał cztery nominacje do Oscara, w tym dla najlepszej produkcji roku. Ostatecznie skończył ze statuetkami za montaż i montaż dźwięku. Widzowie przyjęli produkcję z entuzjazmem. Doceniono realizm, tempo akcji i charakterystyczny humor.

"Le Mans '66" online. Gdzie oglądać?

Film "Le Mans '66" od dziś jest dostępny na platformie HBO Max. Można go także oglądać na Disney+.

