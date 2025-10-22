Finałowa odsłona horroru już na VOD. Jest jednak pewien haczyk

Świat "Obecności" to jedno z najpopularniejszych współczesnych kinowych uniwersów horroru. Został zapoczątkowany przez reżysera Jamesa Wana w 2013 roku filmem "Obecność", w którym główne role zagrali Patrick Wilson i Vera Farmiga. W kolejnych latach historia została rozwinięta o dwie kontynuacje oraz liczne spin-offy, takie jak "Zakonnica" czy "Annabelle".

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie": finał kultowej serii

Główni bohaterowie, Ed i Lorraine Warren (w tych rolach Wilson i Farmiga), to znani demonolodzy, którzy badają i dokumentują przypadki zjawisk paranormalnych. Cała seria okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym -wszystkie filmy z uniwersum "Obecności" zarobiły łącznie ponad 2 miliardy dolarów, czyniąc ją jedną z najsłynniejszych franczyz horroru w historii kina. W czwartej odsłonie serii Warrenowie starają się rozwiązać jedną z najbardziej przerażających spraw w swojej karierze.

Scenariusz napisał David Leslie Johnson-McGoldrick, którego znamy już z "Obecności 2" i "Obecności 3". Producentami zostali James Wan i Peter Safran.

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" na VOD. Gdzie oglądać?

Finałową odsłonę "Obecności" można już wypożyczyć lub zakupić w serwisach Prime Video i Rakuten. Na ten moment nie ma dokładnych informacji na temat tego, kiedy film będzie można obejrzeć na platformach streamingowych w ramach regularnego abonamentu.

