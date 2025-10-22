Finałowa odsłona horroru już na VOD. Jest jednak pewien haczyk
Seria "Obecność" od lat zyskuje uznanie największych fanów kina grozy. Nic więc dziwnego, że ostatnia odsłona hitu wzbudziła wśród widzów wiele emocji. Choć film jeszcze we wrześniu podbijał kina, od niedawna można zobaczyć go na VOD.
Świat "Obecności" to jedno z najpopularniejszych współczesnych kinowych uniwersów horroru. Został zapoczątkowany przez reżysera Jamesa Wana w 2013 roku filmem "Obecność", w którym główne role zagrali Patrick Wilson i Vera Farmiga. W kolejnych latach historia została rozwinięta o dwie kontynuacje oraz liczne spin-offy, takie jak "Zakonnica" czy "Annabelle".
Główni bohaterowie, Ed i Lorraine Warren (w tych rolach Wilson i Farmiga), to znani demonolodzy, którzy badają i dokumentują przypadki zjawisk paranormalnych. Cała seria okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym -wszystkie filmy z uniwersum "Obecności" zarobiły łącznie ponad 2 miliardy dolarów, czyniąc ją jedną z najsłynniejszych franczyz horroru w historii kina. W czwartej odsłonie serii Warrenowie starają się rozwiązać jedną z najbardziej przerażających spraw w swojej karierze.
Scenariusz napisał David Leslie Johnson-McGoldrick, którego znamy już z "Obecności 2" i "Obecności 3". Producentami zostali James Wan i Peter Safran.
Finałową odsłonę "Obecności" można już wypożyczyć lub zakupić w serwisach Prime Video i Rakuten. Na ten moment nie ma dokładnych informacji na temat tego, kiedy film będzie można obejrzeć na platformach streamingowych w ramach regularnego abonamentu.
