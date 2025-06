Dlaczego unikamy indyjskiego kina? Odkryj z nami magię najbarwniejszych produkcji!

W najnowszym odcinku podcastu "InteriaMovie: Pop!" zabieramy Was w kolorową podróż do serca Indii, by przyjrzeć się filmowemu fenomenowi, który ilością i jakością produkcji konkuruje z Hollywood. Choć w Europie indyjskie kino wciąż bywa niedoceniane, my przekonamy Was, że warto zanurzyć się w świat muzyki, tańca i barw, które skrywają w sobie poruszające historie.

Zdjęcie Shah Rukh Khan / Yash Raj Films / East News