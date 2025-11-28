Od pastwiska do pola bitwy. Thriller o męskiej dumie, która nie zna odwrotu

Irlandzka prowincja i toksyczna męskość

Małomówny Michael przed laty spowodował tragiczny w skutkach wypadek samochodowy. Dziś opiekuje się schorowanym ojcem (Colm Meaney), po którym przejął gospodarstwo i stado owiec od pokoleń zapewniające byt jego rodzinie. Należące do nich pastwisko graniczy z łąką mieszkającego po sąsiedzku Gary'ego (Paul Ready), który wraz z żoną Caroline (Nora-Jane Noone) wychowuje dorastającego syna Jacka ( Barry Keoghan ).

Obie rodziny z trudem wiążą koniec z końcem, a przepełnioną rezerwą koegzystencję pewnego dnia zakłóca przysłowiowy konflikt "o miedzę". Tłumione od lat napięcia i pretensje wybuchają, uruchamiając tragiczną w skutkach spiralę zawziętości i przemocy, której ofiarami stają się ludzie i hodowane przez nich zwierzęta...

Wyróżniony British Independent Film Award debiut reżyserski Christophera Andrewsa to gęsty od emocji niczym mgła na irlandzkich pastwiskach, nieszczędzący widzom krwawych obrazów, młodszy kuzyn oscarowych "Duchów Inisherin" Martina McDonagha. Oba filmy łączy nie tylko osadzenie akcji w realiach irlandzkiej prowincji oraz tematyka toksycznej męskości, ale również aktorski udział Barry'ego Keoghana wyrastającego na największą od lat gwiazdę kina z Zielonej Wyspy.

W "Bez przebaczenia" udanie partneruje mu, wcielający się w Michaela, amerykański aktor Christopher Abbott , który na potrzeby roli nauczył się mówić po irlandzku. Utrzymany w konwencji thrillera ich ekranowy konflikt stanowi napędową machinę filmu, krok po kroku odsłaniając, jak destrukcyjne potrafią być napędzające ich duma i trauma.

Choć przyjęty przez dystrybutora polski tytuł filmu "Bez przebaczenia" z pewnością oddaje zaciętość głównych bohaterów, brak mu dwuznaczności oryginału, którego "Bring Them Down" odnosi się zarówno do faktu spędzenia owiec z gór, jak i do "sprowadzenia kogoś do parteru" w najmocniejszym ze znaczeń tego zwrotu. W warstwie narracyjnej, będący również współautorem scenariusza, Andrews rozbija opowieść na dwa akty pokazujące tę samą historię z różnych punktów widzenia, podobnie jak uczynił to Zach Cregger w "Zniknięciach", okrzykniętych przez wielu najlepszym horrorem 2025 roku.

Podbijana co rusz ostrą, perkusyjną ścieżką dźwiękową Hannah Peel, subiektywna narracja dwójki głównych bohaterów pozwala lepiej przyjrzeć się różnym aspektom ekranowego konfliktu, acz momentami wydaje się zbyt przewidywalna i repetytywna, przez co są chwile, gdy gubi pieczołowicie wcześniej nabudowane napięcie. Siłą filmu nie jest jednak gatunkowa sprawność, lecz to, że pod sensacyjną warstwą skrywa opowieść o codziennych ludzkich dramatach. Podobnie jak opowiadający o postransformacyjnej polskiej wsi przejmujący, nagradzany debiut Grzegorza Dębowskiego "Tyle co nic", "Bez przebaczenia" to przykład filmu, który z prowincji czyni nie dekorację, lecz prawdziwe pole minowe ludzkich emocji.

7/10

"Bez przebaczenia" ("Bring Them Down"), reż. Christopher Andrews, Wielka Brytania, Irlandia, Belgia 2025, dystrybutor: Madness, premiera kinowa: 28 listopada 2025 roku.