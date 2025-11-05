Fascynująca opowieść o outsiderze, który stał się legendą kina

Fascynująca opowieść o legendzie amerykańskiego kina

Czy miłość Martina Scorsese do kina wzięła się z tego, że jako chorujący na astmę dzieciak obserwował uliczne życie przez kratownicę okna, podświadomie nasiąkając fascynacją obrazem i umiejętnością jego kadrowania? Możliwe, ale niezależnie od prawdy pojawiająca się w "Panu Scorsese" historia idealnie pasuje do legendy o reżyserze z włoskiej dzielnicy Nowego Jorku, który unieśmiertelnił w kadrach mafijny świat z czasów swojego dorastania i którego ulica nauczyła bezwzględności i umiejętności dogadywania się z silniejszymi. Co zresztą przydało mu się później, w nie zawsze łatwych relacjach z producentami z Hollywood.

Reklama

"Pan Scorsese" Rebecki Miller rozpoczyna się od nowojorskich korzeni Scorsese, a reżyserka zaprasza przed kamerę zarówno bliskich reżysera, jak i jego znajomych z dzieciństwa m.in. Salvatore Uricolę, znanego też jako Sally Gaga - pierwowzór bohatera "Ulic nędzy", w którego na ekranie wcielił się Robert De Niro . To właśnie od tego filmu, pobłogosławionego przez guru amerykańskiego kina niezależnego Johna Cassavetesa, naprawdę zaczęła się kariera Martina Scorsese.

To kariera naznaczona tytułami, które nieustannie przesuwały granice i zmieniały język kina. Ale też kasowymi klapami, po których trudno było wrócić na zawodowy szczyt. I wreszcie osobistymi problemami: uzależnieniem od używek, które omal nie skończyło się śmiercią, a o którym dziś reżyser "Chłopców z ferajny" opowiada bez wstydu i zająknięcia. Liczący sobie 83 lata twórca jest wdzięcznym opowiadaczem, ale nie może być inaczej, skoro jednym z motywów przewodnich jego filmów jest narracja prowadzona z offu przez głównego bohatera.



Zdjęcie Kadr z filmu "Pan Scorsese" / Apple TV+ / materiały prasowe

Nie tylko gwiazdy kina o Martinie Scorsese

Opowieść w "Panu Scorsese" pełna jest więc anegdot, w których prywatny świat przeplata się ze światem kina, udowadniając, że w życiu głównego bohatera są one ze sobą nierozerwalnie związane.

O życiu ze Scorsese opowiadają jego trzy córki oraz byłe żony (miał ich pięć), a o jego kinie cała plejada gwiazd: od De Niro, przez Jodie Foster, Sharon Stone, Daniela Day-Lewisa, Cate Blanchett, po Leonardo Di Caprio. Stali współpracownicy, jak scenarzyści Paul Schrader i Nicolas Pileggi, autor zdjęć Rodrigo Prieto czy montażystka Thelma Schoonmaker. Wreszcie reżyserzy: Steven Spielberg, Spike Lee, Brian De Palma czy wychowani na filmach Scorsese Ari Aster i Josh Safdie, a na archiwalnych materiałach nawet Ingmar Bergman i Jean-Luc Godard.



Najważniejszym narratorem pozostaje jednak sam Scorsese, podobnie jak w książce "Martin Scorsese Rozmowy" Richarda Schickela, odsłaniając przed widzami kulisy realizacji swoich obrazów.



Zdjęcie Leonardo DiCaprio i Martin Scorsese na planie filmu "Aviator" / "Pan Scorsese" / Apple TV+ / materiały prasowe

To fascynująca opowieść o perfekcjoniście, którego scenariusze i storyboardy są w zasadzie gotowymi filmami, wymagającymi "jedynie" ożywienia przed kamerą. Opowieść o walce o każdy kadr i trudnym procesie montażu, jak w przypadku filmu "New York, New York", którego pierwsza wersja trwała 4,5 godziny. I o potyczkach z cenzurą i hollywoodzkimi decydentami, jak w przypadku "Ostatniego kuszenia Chrystusa" czy "Taksówkarza", w którym by zachować sceny przemocy, reżyser zdecydował się na totalną zmianę barwnej tonacji filmu. Czy też niechęci do kręcenia happy endów.

Wspaniała lekcja historii kina i fascynujący portret artysty

Trwający blisko pięć godzin dokument Rebekki Miller miał pierwotnie stanowić pojedynczy film - podobnie jak jej wcześniejszy portret ojca, Arthura Millera. Ostatecznie jednak ilość materiału sprawiła, że opowieść została podzielona na odcinki i trafiła na platformę Apple TV+ (producenta ostatniego dzieła Scorsese - "Czas krwawego księżyca"). Mimo tej objętości i tak nie starczyło miejsca na wszystko.

Na ekranie mniej lub bardziej obszernie omówione zostają fabularne produkcje, poza familijnym obrazem "Hugo i jego wynalazek". Brakuje kilku znaczących obrazów dokumentalnych, jak "Bob Dylan: bez stałego adresu" czy "Rolling Stones w blasku świateł", seriali takich jak "Zakazane imperium" czy "Vinyl", a także wyreżyserowanych przez Scorsese teledysków, jak słynne "Bad" Michaela Jacksona.

Mimo tych braków film Miller pozostaje bezprecedensowym przedsięwzięciem - wspaniałą lekcją historii kina, a zarazem portretem artysty, którego od zawsze fascynowała mroczna strona człowieczeństwa. I człowieka, który sens życia odnalazł w opowiadaniu cudzych historii.



8/10



"Pan Scorsese" (Mr. Scorsese), reż. Rebecca Miller, USA 2025, pięcioodcinkowy dokument dostępny jest na Apple TV+.