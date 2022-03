Według informacji podawanych przez portal "Variety" impreza oscarowa zorganizowana przez Apple ma zacząć się o godzinie 20 w jednym z budynków znajdujących się przy Beverly Boulevard w Zachodnim Hollywood. W jej trakcie planowane jest świętowanie nie tylko Oscara dla filmu "CODA" . Duże szanse na statuetkę ma również Troy Kotsur , nominowany do tej nagrody za najlepszą rolę drugoplanową.

Duże imprezy organizowane przy okazji ceremonii rozdania Oscarów mają już wieloletnią tradycję. Do najsłynniejszych należą tzw. Bal Gubernatorów, przyjęcia organizowane przez Eltona Johna, "Vanity Fair" czy firmę Mercedes Benz. Po raz kolejny swoje Gold Party zorganizują też w tym roku Beyonce i Jay Z.

"CODA": O czym opowiada film?

"CODA" opowiada historię Ruby Rossi (w tej roli Emilia Jones), jedynej słyszącej osoby w swojej rodzinie. Rodzice i starszy brat Ruby są rybakami, którzy borykają się z problemami finansowymi. Ruby pomaga w prowadzeniu tego niepewnego biznesu, łącząc pracę z nauką w liceum. Dziewczyna uważa, że bez jej pomocy rodzina sobie nie poradzi. Dlatego chce zrezygnować ze swojego marzenia, jakim jest zrobienie kariery wokalnej.



Napisany i wyreżyserowany przez Sian Heder film to remake francuskiego filmu "Rozumiemy się bez słów" . Jego tytuł to akronim od określenia "child of deaf adult". Określa się tak dzieci, które mają niesłyszących rodziców.

Wideo "CODA": Official Trailer

