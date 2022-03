Nie jest tajemnicą, że ostatnie miesiące nie należały do najlepszych w karierze Johnny’ego Deppa . O stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej oskarżyła aktora była żona Amber Heard , a para wciąż rozstrzyga swoje sprawy w sądzie. Przez ten skandal aktor został uznany za persona non grata w Hollywood - nie otrzymuje nowych propozycji aktorskich, a także traci te, które już zostały mu zaproponowane. Tak było w przypadku trzeciej części "Fantastycznych zwierząt".



Kinomani nie są już jednak w tej sprawie tak jednostronni jak producenci czy szefowie wytwórni filmowych. Sympatia fanów w sprawie konfliktu Johnny’ego Deppa i Amber Heard jest podzielona. Nie brakuje opinii, że to Heard była czarnym charakterem w związku z Deppem, a także nawoływań o to, by ją też wyrzucić z obsady powstających filmów. Głośna była m.in. petycja o to, by usunąć Heard z drugiej części "Aquamana".

"Minamata": Johnny Depp jako fotograf Eugene Smith

W świetle powyższych faktów, wysokie miejsce filmu z Deppem w głosowaniu w oscarowej kategorii fan-favorite, może świadczyć o tym, że wielu fanów wciąż stoi murem za popularnym aktorem. Trzecie miejsce w tym internetowym głosowaniu oznacza, że film "Minamata" podobał się widzom bardziej niż np. "Spider-Man: Bez drogi do domu" , który zajął czwarte miejsce.

Sukces filmu "Minamata" jest tym większy, że dzieło, które debiutowało dwa lata temu na festiwalu filmowym w Berlinie, miało trudność ze znalezieniem dystrybutora w Stanach Zjednoczonych. Film został tam pokazany dopiero pod koniec ubiegłego roku, a do szerszej dystrybucji trafił w lutym tego roku. Depp wciela się w nim w rolę fotografa Eugene’a Smitha. Reżyser filmu "Minamata", Andrew Levitas nie ukrywał żalu do studia MGM, że celowo odłożyła jego film na półkę z powodu skandalu związanego z Deppem.

Głosowanie na ulubiony film internautów odbywało się na Twitterze w dniach od 14 lutego do 3 marca. Drugi w głosowaniu fanów był musical platformy Amazon Prime "Kopciuszek" z Camilą Cabello, na piątym miejscu uplasował się musical Netfliksa "Tick, Tick... Boom!".

