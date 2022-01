Cztery kobiety mają w tym roku szanse ustanowić oscarowy rekord wszech czasów. W ostatnich latach ich praca jest coraz częściej zauważana, a mimo to wciąż są pomijane podczas rozdawania najważniejszych nagród filmowych. W tym roku może się to zmienić. Jeśli cztery kobiety zostaną nominowane za najlepszy scenariusz adaptowany, będzie to wydarzenie bez precedensu.

Oscary 2022 i cztery kobiety: Historyczne wydarzenie

Jak zauważa portal "Variety", to historyczne wydarzenie jest możliwe za sprawą reżyserek filmowych, które napisały również scenariusze do swoich walczących w tym roku o Oscary filmów.

Wśród nazwisk faworytów najczęściej wspominane są cztery reżyserki/scenarzystki. To przede wszystkim Jane Campion i jej film "Psie pazury" . Oprócz niej są jeszcze Maggie Gyllenhaal ( "Córka" ), Rebecca Hall ("Pomiędzy") oraz Sian Heder ("CODA").

Jeśli wszystkie cztery wspomniane wyżej artystki dostałyby nominacje w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany, byłby to rekordowy wynik w historii Oscarów.



Do tej pory najwięcej kobiet w tej kategorii nominowanych było w 1991 roku. To właśnie wtedy nominację za scenariusz filmu "Europa, Europa" otrzymała Agnieszka Holland . Oprócz niej wyróżniono wtedy także Fannie Flag i Carol Sobieski za scenariusz filmu "Smażone zielone pomidory" oraz Becky Johnston (wspólnie z Patem Conroyem) za scenariusz "Księcia przypływów" .

Trzy z kandydatek do tegorocznych nominacji oscarowych za scenariusz przed kilkoma dniami dostały nominacje do nagród USC Scripter Awards, co jest dobrym prognostykiem przed Oscarami. Z tego grona nominacji nie otrzymała jedynie Sian Heder, ale jej film nie był brany pod uwagę ze względów regulaminowych.

W 93-letniej historii Oscarów zaledwie siedem filmów napisanych przez kobiety zdobyło Oscara w kategorii dla najlepszego scenariusza adaptowanego. Nominacje do Oscarów ogłoszone zostaną 8 lutego tego roku, a ceremonia rozdania nagród została zaplanowana na 27 marca.



