Szczegóły tej historycznej, kostiumowej produkcji owiane są na razie tajemnicą. Pierwsza informacja o filmie pojawiała się w francuskiej edycji magazynu "Closer".

Reżyserką filmu ma być Maïwenn Le Besco . Francuska aktorka, reżyserka i scenarzystka filmowa znana jest z ról w takich obrazach, jak "Piąty element", "Leon zawodowiec" czy "Blady strach".

Główne role w filmie zagrają Johnny Depp i właśnie Maïwenn Le Besco . Aktorka wcieli się w Madame du Barry, kochankę króla, która została stracona przez ścięcie głowy podczas Rewolucji Francuskiej.

Reklama

Ludwik XV, zwany Ukochanym, zasiadł na królewskim tronie, gdy miał zaledwie 13 lat. Niestety, miał złych doradców, poza tym za bardzo słuchał swoich faworyt.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w Paryżu 8 lipca. Część scen powstanie w pałacu w Wersalu.



Zdjęcie Maiwenn Le Besco w Paryżu (2020) / Stephane Cardinale/Corbis / Getty Images

Johnny Depp wraca do aktorstwa

Dla Johnny'ego Deppa to powrót do aktorstwa, po przerwie na procesy i porządkowanie życia prywatnego.

W listopadzie 2020 roku Johnny Depp przegrał proces z tabloidem "The Sun " . Brytyjski sąd uznał, że określenie aktora mianem damskiego boksera nie było nadużyciem. Należące do Ruperta Murdocha wydawnictwo News Group Newspapers broniło swoich słów, opierając się na zarzutach o stosowanie przemocy domowej skierowanych przez Amber Heard pod adresem Deppa.

Gwiazdor "Piratów z Karaibów" twierdził, że to wszystko zostało ukartowane przez byłą żonę i że to ona stosowała przemoc w ich związku. Depp musiał oddać rolę w filmie "Fantastyczne zwierzęta", a zastąpił go Mads Mikkelsen.

Życie prywatne niewątpliwie położyło się cieniem na karierze Deppa. Głośny rozwód z Amber Heard i oskarżenia o przemoc domową sprawiły, że został w Hollywood persona non grata.



"Właściwie to nie mogę się doczekać następnych filmów, które zrobię. W pewnym sensie będą one moimi pierwszymi" - mówił Johnny Depp w ubiegłym roku gazecie "The Sunday Times".

Dziwny jest ten Johnny Depp 1 / 11 Z okazji 55. urodzin Johnny'ego Deppa, przypadających na 11 czerwca 2018 roku, przypominamy listę najdziwniejszych aktorskich kreacji aktora, sporządzoną przez redaktorów miesięcznika "Empire". Źródło: AFP udostępnij

Zobacz również:

Nie żyje Barbara Krafftówna. Legenda polskiego kina miała 93 lata

Operacje zniszczyły jej twarz. "To, co mi się stało, jest straszne"



Polka ukrywała włosy pod czapką. "Moja nowa fryzura stanie się sensacją"

Najpiękniejsza gwiazda PRL-u? Zniknęła na 20 lat. Co się stało?