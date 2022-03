Ariana DeBose: Kariera

Urodzona 25 stycznia 1991 roku Ariana DeBose jest amerykańską aktorką, piosenkarką i tancerką. Na antenie telewizji po raz pierwszy pojawiła się w programie "So You Think You Can Dane". Bardzo szybko zaczęła się jej kariera na Broadwayu, gdzie zadebiutowała w 2011 r. w musicalu "Bring It On". To otworzyło jej drogę do kolejnych spektakli ("Motown: The Musical", "Pippin") oraz oszałamiającej kariery scenicznej - zagrała bowiem w "Hamiltonie", "A Bronx Tale" oraz w "Summer: The Donna Summer Musical", gdzie wcieliła się w główną bohaterkę.

Ariana DeBose: Olśniewa na scenie i na ekranie

Z biegiem czasu zaczęła pojawiać się także w fabularnych produkcjach filmowych i telewizyjnych - pojawiała się gościnnie w serialu "Zaprzysiężeni" stacji CBS jako Sophia Ortiz, w musicalu Netflixa "The Prom" czy komediowym serialu muzycznym "Schmigadoon!" Apple TV+. Z ostatnim serwisem streamingowym łączy ją również kolejny projekt - szpiegowski film "Argylle" z Henryn Cavillem w roli głównej. Oprócz tego aktorka niedługo stanie się również bohaterką przygód Człowieka-Pająka. W marcu 2022 roku przyjęła rolę w obrazie "Kraven the Hunter" w reżyserii J.C. Chandora, którego akcja będzie rozgrywała się w uniwersum Spider-Mana.



Ariana DeBose: Anita w "West Side Story"

Sławę, rozpoznawalność, uznanie krytyków i nagrody (m.in. nagroda BAFTA, Gildii Aktorów Amerykańskich oraz Złoty Glob) przyniosła jej rola Anity w nowej odsłonie kultowego musicalu "West Side Story" z 2021 roku. Film w reżyserii Stevena Spielberga zagwarantował jej także pierwszą w karierze statuetkę Oscara.



Ariana DeBose: Nie chciała przyjąć roli u Spielberga

Co ciekawe, niewiele brakowało, a DeBose nie przyjęłaby roli w "West Side Story" . Reżyserka castingu Cindy Tolan wspominała w wywiadzie, że próbowała przekonać aktorkę do zagrania w filmie Spielberga aż cztery razy. DeBose odmawiała, ponieważ była zajęta przygotowaniami do musicalu o życiu Donny Summer. Uważała, że to strata czasu i że nie da rady przeczytać 20 stron scenariusza podczas prób do spektaklu, a i tak tej roli... nie otrzyma.

Kiedy w końcu udało się jej przekonać aktorkę, ta zatańczyła i zaśpiewała, nadmieniając, że nie zdążyła się odpowiednio przygotować. Scenariusz dostała poprzedniego wieczora. Jak donoszą media, Steven Spielberg zapytał, czy jeśli lepiej się przygotuje to pojawi się ponownie na przesłuchaniu. DeBose odparła, że tak. Resztę widać na ekranie.

