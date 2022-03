Polscy widzowie będą mogli obejrzeć galę na antenie CANAL+ oraz w CANAL+ online. Z tego powodu stacja przygotowała zestawienie najważniejszych ciekawostek związanych z nominowanymi produkcjami.

"Diuna": Pustynia jest prawdziwa

Obraz Denisa Villenueve jest faworytem we wszystkich technicznych kategoriach. Niesamowite zdjęcia, które widzimy w filmie są nie tylko zasługą CGI. Aby nakręcić to dzieło, ekipa udała się na pustynię w Jordanii. Podobnie jak bohaterowie, aktorzy również mierzyli się z ekstremalnymi temperaturami. Według Timothee’ego Chalameta, odtwórcy roli Paula Atrydy, momentami zdjęcia były kręcone w niemal 50 stopniach Celsjusza. W filmie bardzo istotną rolę odgrywa również muzyka skomponowana przez Hansa Zimmera, który na potrzeby oddania atmosfery planety Arrakis, wymyślił nowe instrumenty muzyczne. Efekty wysiłków ekipy można oglądać m.in. w serwisie PREMIERY CANAL+.

Reklama

Nominacje: najlepszy film, scenariusz adaptowany, zdjęcia, kostiumy, muzyka, udźwiękowienie, montaż, charakteryzacja i fryzury, scenografia oraz efekty specjalne.

Wideo "Diuna" [trailer]

"Psie Pazury": Jane Campion przechodzi do historii

Reżyserka "Psich pazurów" z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej - Jane Campion - przechodzi do historii jako pierwsza kobieta dwukrotnie nominowana do Nagrody Akademii za najlepszą reżyserię. Pierwszą nominację otrzymała w 1993 roku za film "Fortepian" z Holly Hunter i Harveyem Keitelem. Wygrana Jane Campion byłaby drugą z rzędu wygraną kobiety w tej kategorii. Rok temu triumfowała Chloé Zhao za film "Nomadland", który stacja CANAL+ PREMIUM wyemituje w oscarowy wieczór o 21:30.

Nominacje: najlepszy film, reżyseria, aktor, aktorka drugoplanowa, 2x aktor drugoplanowy, zdjęcia, scenariusz adaptowany, muzyka, montaż, scenografia oraz udźwiękowienie.

Wideo "Psie pazury": Oficjalny teaser

"Sukienka": Polski akcent

Podczas gali będziemy trzymać kciuki za Tadeusza Łysiaka i całą resztę ekipy odpowiedzialnej za powstanie dramatu "Sukienka" , nominowanego do kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski. Występująca w produkcji Anna Dzieduszycka nie ma wykształcenia aktorskiego, ale już wcześniej zachwycała w filmach takich, jak "Ułaskawienie" czy "Dawid i elfy". Obraz Tadeusza Łysiaka będzie można obejrzeć w CANAL+ PREMIUM w oscarowy wieczór o 23:15. Polski kandydat do Oscara już jest dostępny w serwisie PREMIERY CANAL+.

Nominacje: najlepszy aktorski film krótkometrażowy.

Wideo "Sukienka" [trailer]

"West Side Story": 20th Century Fox kupiło prawa dla Spielberga

Legendarny hollywoodzki reżyser Steven Spielberg od lat był fanem "West Side Story" i kilkukrotnie przymierzał się do nakręcenia remake’u produkcji. W 2014 roku, kiedy jego zamiary przybrały na sile, wytwórnia 20th Century Fox kupiła prawa do filmu specjalnie dla niego. Efektem jest wspaniały musical, w którym jedną z głównych ról gra debiutantka Rachel Zegler, która o udanym castingu dowiedziała się podczas przygotowań do występu w przedstawieniu szkolnym – "Shrek. The Musical".



Nominacje: najlepszy film, aktorka drugoplanowa, reżyseria, scenografia, kostiumy, zdjęcia oraz udźwiękowienie.

Wideo "West Side Story" [trailer]

"Spencer": Kristen Stewart zaaprobowana przez bodyguarda Księżnej Diany

Dla Kristen Stewart , która przez lata była bohaterką "Zmierzchu", rola w "Spencer" była ogromnym punktem zwrotnym w jej karierze. Jej kreacja została uznana za jeden z najjaśniejszych elementów głośnej produkcji. Osobisty bodyguard Księżnej Diany powiedział nawet, że "ze wszystkich aktorek, które grały Dianę, to właśnie Stewart jest do niej najbliżej".



Nominacje: najlepsza aktorka pierwszoplanowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spencer" [trailer] materiały prasowe

"Belfast": Kenneth Branagh wiedział, co robi

Film "Belfast" opowiada o burzliwych latach 60. w tytułowej stolicy Irlandii Północnej. Widziana oczami nastolatka, dramatyczna historia konfliktu o podłożu etniczno-politycznym, który trwał aż do podpisania porozumień w 1998 roku, została napisana i wyreżyserowana przez Kennetha Branagha . Efekt jest tak autentyczny, ponieważ historia została wzorowana na dzieciństwie artysty. Z filmem osobisty stosunek ma również Judi Dench, która ma irlandzkie korzenie, a jej rodzina przeżyła okres konfliktu.

Nominacje: najlepszy film, aktor drugoplanowy, aktorka drugoplanowa, reżyseria, piosenka, udźwiękowienie, scenariusz oryginalny.

Wideo "Belfast": Official Trailer

Transmisja z 94. gali wręczenia Oscarów® na żywo 28 marca, od godz. 2:00 tylko w CANAL+ PREMIUM i w serwisie CANAL+ online.

Zobacz też:

Oscary 2022: Jane Campion walczy o trzy statuetki

Oscary 2022: Trzymam kciuki za "Sukienkę"

Oscary 2022: Bukmacherzy typują faworytów. Dla kogo złote statuetki?