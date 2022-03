Oscary 2022: Najlepszy film

Przez dłuższy czas bezwzględnym faworytem były "Psie pazury" Jane Campion. Sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z rozdaniem nagród Gildii Aktorów. Wtedy na głównego konkurenta filmu Campion wyrosła "CODA" Sian Heder. Trzęsienie ziemi nastąpiło, gdy Gildia Producentów za najlepszy film 2021 roku uznała właśnie opowieść o słyszącej dziewczynie, wychowującej się w rodzinie głuchoniemych. Wówczas wielu ekspertów stwierdziło, że to "CODA" otrzyma Oscara dla najlepszego filmu.

Film Heder otrzymał łącznie tylko trzy nominacje: za produkcję roku, scenariusz adaptowany i aktora drugoplanowego. "Psie pazury" mają szansę na jedenaście statuetek przy dwunastu nominacjach (w kategorii aktor drugoplanowy trafiła im się podwójna). "CODĘ" zignorowano w ważnych kategoriach, przede wszystkim reżyserii i montażu. Z drugiej strony, w swoich kategoriach film Heder jest faworytem. Z kolei dzieło Campion może być pewne tylko jednej nagrody: za reżyserię. Oznaczałoby to, że "CODA" wygrałaby przy zaledwie trzech nominacjach lub "Psie pazury" będą triumfować jedynie w dwóch kategoriach. Obie sytuacje byłyby precedensem w oscarowej historii. Zwycięstwo w głównej kategorii przy trzech lub mniej nominacjach nie zdarzyło się od lat trzydziestych XX wieku. Z kolei od czasów "Największego widowiska świata" Cecila B. DeMille’a tylko jeden film zwyciężył w jednej kategorii poza tą główną. Było to "Spotlight" z 2016 roku, docenione także ze scenariusz oryginalny.

Nie można więc jednoznacznie wskazać faworyta w tej kategorii. Pewne jest jednak, że główna nagroda powędruje do "Psich pazurów" lub "CODY".

Nominacje:

"Belfast"

"CODA"

"Diuna"

"Drive My Car"

"King Richard: Zwycięska rodzina"

"Licorice Pizza"

"Nie patrz w górę"

"Psie pazury"

"West Side Story" "Zaułek koszmarów"

Oscary 2022: Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

W wypadku tej kategorii mamy sytuację jeszcze bardziej problematyczną niż w zeszłym roku. W poprzednim sezonie każda z pięciu nominowanych aktorek otrzymała po jednym prestiżowym wyróżnieniu przed Oscarami: Frances McDormand nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej, Viola Davis statuetkę aktora od Gildii Aktorów, Carey Mulligan - Critics’ Choice, Andra Day - Złoty Glob, a Vanessa Kirby - wenecki Puchar Volpi. Ostatecznie zwyciężyła ta pierwsza. Na jej korzyść na pewno wpłynął fakt, że wystąpiła w filmie, który otrzymał najważniejszego Oscara.



W tym roku sytuacja jest bardziej skomplikowana. Żadna z nominowanych aktorek nie wystąpiła w filmie, który ma szansę na Oscara dla produkcji roku. Tylko trzy z nich otrzymały wcześniej znaczące nagrody: rolę Nicole Kidman w "Lucy i Desim" uhonorowano Złotym Globem, Jessiki Chastain w "Oczach Tammy Faye" - wyróżnieniem Gildii Aktorów, a Penelope Cruz w "Matkach równoległych" - Pucharem Volpi w Wenecji. Co wyjątkowe, w tym roku żadna z aktorek mających szansę na Oscara nie uzyskała nominacji do nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej - zwykle bardzo dobrego prognostyka przed hollywoodzką galą.

W tym wypadku eksperci wskazują Jessicę Chastein jako faworytkę. Prawda jest jednak taka, że w tym roku Oscar za główną rolę kobiecą może powędrować do którejkolwiek z nominowanych.

Nominacje:

Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

Olivia Colman - "Córka"

Penelope Cruz - "Matki równoległe"

Nicole Kidman - "Lucy i Desi"

Kristen Stewart - "Spencer"

Oscary 2022: Najlepszy aktor pierwszoplanowy

Przed ogłoszeniem nominacji do Oscara i rozdaniem Złotych Globów wskazywano dwóch faworytów do nagrody za męską rolę pierwszoplanową: Benedicta Cumberbatcha za "Psie pazury" i Willa Smitha za "King Richard: Zwycięską rodzinę". Z czasem coraz więcej przemawiało za triumfem tego drugiego. Smith otrzymał kolejno Złoty Glob, wyróżnienie Gildii Aktorów i Critics’ Choice, a nawet nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej. Gdyby Cumberbatch wygrał przynajmniej to ostatnie, to mógłby sprawić niespodziankę podczas gali oscarowej, podobnie jak Anthony Hopkins w zeszłym roku. W 2022 roku obejdzie się bez zaskoczeń, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że rankiem 28 marca będziemy mogli określać Willa Smitha mianem zdobywcy Oscara.

Gdyby nominowanych w tej kategorii ustawić na podium, trzeci byłby zapewne Andrew Garfield, któremu kreacja w "tick, tick... Boom!" przyniosła Złoty Glob za rolę w komedii lub musicalu.



Nominacje:

Javier Bardem - "Lucy i Desi"

Benedict Cumberbatch - "Psie pazury"

Andrew Garfield - "tick, tick... Boom!"

Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Denzel Washington - "Tragedia Makbeta"

Oscary 2022: Najlepsza aktorka drugoplanowa

W tej kategorii sprawa wydaje się prosta - rola Anity w "West Side Story" Stevena Spielberga przyniosła Arianie DeBose wszystkie ważniejsze wyróżnienia w tej kategorii. Oscar wydaje się w tym momencie jedynie formalności. Co ciekawe, w wersji w reżyserii Roberta Wise’a i Jerome’a Robbinsa z 1961 roku Oscarem nagrodzono Ritę Moreno, która także wcieliła się w postać Anity.

Jeśli ktoś miałby sprawić niespodziankę w tej kategorii, byłaby to nominowana za "Psie pazury" Kirsten Dunst . Jej ewentualne zwycięstwo byłoby z pewnością jednym z największych zaskoczeń tegorocznej gali oscarowej.

Nominacje:

Jessie Buckley - "Córka"

Ariana DeBose - "West Side Story"

Judi Dench - "Belfast"

Kirsten Dunst - "Psie pazury"

Aunjanue Ellis - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Oscary 2022: Najlepszy aktor drugoplanowy

Przez długi czas za faworyta w tej kategorii uchodził Kodi Smit-McPhee , który za rolę w "Psich pazurach" otrzymał Złoty Glob oraz niezliczone wyróżnienia stowarzyszeń krytyków. Na ostatniej prostej zaczął go wyprzedzać Troy Kotsur za "CODĘ". Postać niesłyszącego rybaka i ojca wokalnie uzdolnionej dziewczyny przyniosła mu wyróżnienia Gildii Aktorów, Critics’s Choice i Brytyjskiej Akademii Filmowej. Triumf Kotsura wydaje się pewny.

Nominacje:

Ciarán Hinds - "Belfast"

Troy Kotsur - "CODA"

Jesse Plemons - "Psie pazury"

J.K. Simmons - "Lucy I Desi"

Kodi Smit-McPhee - "Psie pazury"

Oscary 2022: Reżyseria

Wszystko wskazuje, że Jane Campion zostanie trzecią kobietą uhonorowaną przez Akademię Filmową za reżyserię, po Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker - W pułapce wojny") w 2010 roku i Chloe Zhao ("Nomandland") w 20221 roku. Twórczyni "Psich pazurów" od czasu premiery filmu na festiwalu w Wenecji otrzymała niemal wszystkie najważniejsze wyróżnienia, w tym Złoty Glob oraz nagrody Gildii Reżyserów i Brytyjskiej Akademii Filmowej.

Czy mogłaby się powtórzyć sytuacja z 2020 roku? Wówczas faworytem i laureatem wcześniejszych wyróżnień był Sam Mendes za "1917", a Oscar powędrował ostatecznie do Joon-Ho Bonga za "Parasite". Wydaje się to mało prawdopodobne - główny konkurent "Psich pazurów" w najważniejszej kategorii, "CODA", nie otrzymał nominacji za reżyserię.

Nominacje:

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Jane Campion - "Psie pazury"

Ryûsuke Hamaguchi - "Drive My Car"

Steven Spielberg - "West Side Story"

Ocary 2022: Scenariusz adaptowany

Faworytką jest Sian Heder, która napisała scenariusz do "CODY". Autorkę nagrodziła między innymi Gildia Scenarzystów Filmowych. Ta jednak, ze względu na swoje przepisy, nie mogła nominować do swojego wyróżnienia Jane Campion. Pozycję Heder umocniła jednak nagroda Brytyjskiej Akademii Filmowej. Nie jest jednak wykluczone, że podczas ceremonii rozdania Oscarów "Psie pazury" sprawię w tej kategorii niespodziankę. Czarnym koniem może okazać się Maggie Gyllenhaal , nominowana za scenariusz "Córki".

Nominacje:

Jane Campion - "Psie pazury"

Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe - "Drive My Car"

Sian Heder - "CODA"

Maggie Gyllenhaal - "Córka"

Eric Roth, Jon Spaihts, Denis Villeneuve - "Diuna"

Oscary 2022: Scenariusz oryginalny

Nagroda Gildii Scenarzystów w tej kategorii powędrowała do Adama McKaya i Davida Siroty za "Nie patrz w górę" . Z kolei Brytyjska Akademia Filmowa nagrodziła Paula Thomasa Andersona i jego "Licorice Pizza". Jest jeszcze Kenneth Branagh i jego "Belfast" - wyróżniony Złotym Globem i nienominowany przez Gildię z powodów formalnych. Nagroda powędruje do jednego z tych trzech filmów. Eksperci wskazują, że najprawdopodobniej będzie to Anderson lub Branagh. Obaj otrzymali wcześniej po kilka nominacji w różnych kategoriach, ale mimo to jeszcze nigdy w żadnej nie wygrali. McKay został z kolei wyróżniony w 2016 roku za scenariusz do "The Big Short".

Nominacje:

Paul Thomas Anderson - "Licorice Pizza"

Zach Baylin - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Kenneth Branagh - "Belfast"

Adam McKay, David Sirota - "Nie patrz w górę"

Joachim Trier, Eskil Vogt - "Najgorszy człowiek na świecie"

Oscary 2022: Piosenka

Wykonana przez Billie Eilish "No Time to Die" z filmu "Nie czas umierać" zostanie najprawdopodobniej trzecią piosenką z serii o Jamesie Bondzie uhonorowaną Oscarem. Była ona faworytem jeszcze przed premierą samego filmu. Wcześniej nagrodzono "Skyfall" Adele (2013) i "Writing’s on the Wall" ze "Spectre" w wykonaniu Sama Smitha (2016).

Jako największego konkurenta Eilish eksperci wskazują Lin-Manuela Mirandę i jego "Dos Oruguitas" z animacji "Nasze magiczne Encanto".

Nominacje:

"Belfast" - "Down to Joy"

"Four Good Days" - "Somehow You Do"

"King Richard: Zwycięska rodzina" - "Be Alive"

"Nasze magiczne Encanto" - "Dos Oruguitas"

"Nie czas umierać" - "No Time to Die"

Oscary 2022: Polskie akcenty

W 2022 roku w oscarowych nominacjach pojawiły się dwa polskie akcenty. Janusz Kamiński ma szansę na złotą statuetkę za zdjęcia do "West Side Story" Stevena Spielberga. Dla polskiego operatora jest to siódma nominacja w karierze. Według ekspertów nagroda niemal na pewno powędruje do Greiga Frasera za jego pracę przy "Diunie". Świadczyć ma o tym przede wszystkim przyznanie mu wyróżnienia Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów. Jako ewentualnych konkurentów Frasera wskazuje się Ari Wegner ("Psie pazury") i Bruna Delbonnela ("Tragedia Makbeta").



Nominację za najlepszy krótkometrażowy film aktorski otrzymała "Sukienka" Tadeusza Łysiaka. Dla jej producenta Macieja Ślesickiego jest to druga szansa na Oscara. W 2015 roku otrzymał on nominację za krótkometrażowy dokument "Nasza klątwa" Tomasza Śliwińskiego. Jako największego konkurenta "Sukienki" wskazuje się "The Long Goodbye" Aneila Karii, wyprodukowany przez aktora Riza Ahmeda.



Do kogo powędrują tegoroczne Oscary? Czy będziemy się cieszyć sukcesem Polaków? W poniedziałek, 28 marca, nad ranem poznamy laureatów 94. gali rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.