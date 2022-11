Dokumentalista Chris Smith (("Jim i Andy", "Amerykański film: Jak powstawał Północny Zachód") przedstawia uroczo przerysowany portret życia, kariery i ostatnich dni nieszablonowego filmowca, Roberta Downeya Sr. , ikony kina kontrkulturowego. "Sr." to także szersze spojrzenie na twórczość Downeya przez pryzmat jego burzliwego życia, z którym była nieodzownie związana, oraz relacji z synem, Robertem Downeyem Jr .

"Sr": Filmowy hołd dla ojca Roberta Dowenya Jra

Zrealizowany na przestrzeni trzech lat film jest prawdziwym hołdem dla nieszablonowego i odważnego podejścia seniora do sztuki filmowej, którego przykładem jest choćby decyzja o rozpoczęciu ostatniego w życiu projektu. Portret rodziny i artysty autorstwa Smitha to sentymentalna i surrealistyczna medytacja nad życiem oraz celebracja tworzenia sztuki wbrew regułom.

"Jesteśmy wdzięczni, że serwis Netflix współpracuje z nami przy tym niezwykle osobistym projekcie, oferując idealne środowisko dla naszego niekonwencjonalnego, często absurdalnego i brutalnie dogłębnego hołdu" - powiedzieli Robert Downey Jr. i Susan Downey, którzy pełnią obowiązku producentów filmu.

Robert Downey Sr: Kariera

Robert Downey Sr zmarł w 2021 roku w wieku 85 lat. Filmowiec zmagał się z chorobą Parkinsona.

Karierę rozpoczął od pisania scenariuszy do przedstawień wystawianych na scenie off-Broadwayu. Jako reżyser zadebiutował w latach 60., a największą sławę przyniosła mu komedia o pracowniku agencji reklamowej "Putney Swope", w której można oglądać Elżbietę Czyżewską w roli pokojówki głównego bohatera.

W swojej filmografii Robert Downey Senior ma także pokaźną liczbę występów aktorskich, w tym w takich filmach, jak: "Szalone kłopoty", "Boogie Nights" czy "Magnolia".

"Już pierwszego dnia zdjęciowego Downey senior powiedział: 'Jeśli zaufasz, wszystko może się zdarzyć', co stało się niejako mottem projektu. To, co zaczęło się jako zwyczajny dokument, szybko przerodziło się w coś zupełnie innego. Z perspektywy czasu uważam, że to w zasadzie jedyny sposób, w jaki można było nakręcić film o dwóch Downeyach; ekstrawaganckich, ale zawsze otwartych i ludzkich. Próba uchwycenia wzlotów i upadków oraz wszystkiego, co pomiędzy, była nie tylko ogromną przyjemnością, ale także niezwykle pozytywnym doświadczeniem - mówi reżyser Chris Smith.

Film "Sr." to najnowszy projekt Smitha będący efektem współpracy z Netflix, w ramach której powstały m.in. takie tytuły, jak "Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki", "Operacja Varsity Blues: Rekrutacyjny skandal", "Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła" i "Jim i Andy".

