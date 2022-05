W ubiegłym roku Harry i Meghan podpisali z Netfliksem umowę, w ramach których ich firma producencka ma realizować filmy dokumentalne i fabularyzowane, seriale oraz programy dla dzieci. Książęca para miała rzekomo otrzymać za to 100 mln dolarów.

Jednym z tych projektów jest dokument zatytułowany "Heart of Invictus". Dotyczy on zawodów sportowych dla weteranów wojennych - Invictus Games, które od 2014 r. współorganizuje książę Harry. W kwietniu ekipa Netfliksa towarzyszyła Susseksom w Hadze, gdzie odbyła się ostatnia edycja imprezy.

Jak się jednak okazuje, ekipa Netfliksa towarzyszy Meghan i Harry'emu nie tylko podczas wyjazdów związanych z Invictus Games. Kamery są też w kalifrnijskim domu pary i to bardzo często.

Reklama

Dokumentalny serial o życiu Harry'ego i Meghan trafi do oferty Netfliksa

Jak donosi serwis Page Six, w ramach wspomnianej umowy Netflix realizuje też serial dokumentalny o życiu domowym Harry’ego i Meghan. Szefowie giganta streamingowego chcą, by ukazał się on pod koniec roku, w podobnym czasie, co bardzo wyczekiwany książkowy pamiętnik księcia. I tu pojawia się zgrzyt, bo Susseksowie chcieliby natomiast, był obraz miał premierę w 2023 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Książę Harry i Meghan na otwarciu Invictus Games © 2022 Associated Press

Między słynną parą a Netfliksem doszło ostatnio do innego zgrzytu. Na początku maja platforma streamingowa ogłosiła, że zawiesiła prace nad serialem animowanym " Pearl" , którego producentką wykonawczą jest Markle. Miał on opowiadać o 12-letniej dziewczynce, która znajduje inspirację w życiorysach wybitnych kobiet. Decyzję o anulowaniu tego i innych seriali animowanych Netflix podjął po tym, jak ogłosił, że utracił 200 tys. abonentów w pierwszym kwartale 2022.

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks