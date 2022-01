Film "Obiecująca. Młoda. Kobieta." , z niesamowitą Carey Mulligan w roli głównej, doceniono w 2021 roku nie tylko za scenariusz (Oscar dla Emerald Fennell ) i realizację, lecz przede wszystkim podkreślano jego wagę w dyskusji na temat traktowania kobiet w "męskim świecie".

W sobotę, 29 stycznia, po pokazach kinowych, film będzie miał premierę na Canal+ Premium, a następnego dnia pojawi się w serwisie Canal+ online.



"Obiecująca. Młoda. Kobieta.": Fabuła, obsada, zwiastun

Była obiecującą, młodą kobietą. Cassandra Thomas (w tej roli Carey Mulligan ), niegdyś zdolna studentka medycyny, dziś pracująca w kawiarni trzydziestolatka, mieszkająca z rodzicami, których martwią ostatnie wybory stroniącej od ludzi córki. Życie Cassie pełne jest sekretów, głęboko skrywanego cierpienia i poczucia bezsilności. Tragiczne wydarzenia sprzed lat sprawiły, że kobietę ogarnęła żądza zemsty, a przypadkowe spotkanie z kolegą z uczelni, daje jej szansę na rozliczenie z przeszłością.

"Obiecująca. Młoda. Kobieta." to oryginalny i zaskakujący dramat, opowiadający tak naprawdę o poszukiwaniu sprawiedliwości. Motorem napędowym głównej bohaterki jest nie tylko dążenie do ukarania bezpośrednio winnych zbrodni. Cassandra przede wszystkim pragnie uświadomić osobom, które odegrały jakąś rolę w wydarzeniach z przeszłości wagę ich czynów - cichego "zalegalizowania" gwałtu i tolerowania bezkarności sprawców.

Film spotkał się z ogromnym uznaniem i został doceniony za podjęcie ważnego społecznie tematu - normalizacji i usprawiedliwiania nadużyć seksualnych, często z jednoczesnym obarczaniem winą samych ofiar.

"Twórcy nie przebierają w środkach. W popową narrację wrzucają bohaterkę na granicy obłędu, która w wyrachowany sposób mści się na facetach. Choć zachowanie Cassandry (Carey Mulligan) trudno ocenić jednoznacznie, jej losy śledzi się z żywym zainteresowaniem, bo faceci przedstawieni w filmie jak najbardziej na gorzką zemstę zasługują. Debiutantka Emerald Fennell tworzy natomiast feministyczny hymn, który nie pozostawia złudzeń: każdego drania spotka kara - nawet jeśli ma przyjść zza grobu" - pisał recenzent Interii.

Wideo Obiecująca. Młoda. Kobieta - Zwiastun PL (Official Trailer)

Autorką nagrodzonego Oscarem i nagrodą BAFTA scenariusza jest Emerald Fennell , scenarzystka ("Obsesja Eve") i aktorka ("Z pamiętnika położnej", "The Crown") dla której film "Obiecująca. Młoda. Kobieta." był debiutem reżyserskim.

Łącznie film zdobył 22 nagrody i ponad 50 nominacji. Na ekranie Carey Mulligan towarzyszą m.in. popularny komik Bo Burnham, znana z serialu "Orange Is the New Black" Laverne Cox oraz gwiazda "Mad Mena" Alison Brie.

Zdjęcie Carey Mulligan w filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta" / materiały prasowe

