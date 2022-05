Proces Depp-Heard: Portal TMZ chce zablokować zeznania dziennikarza

Depp kontra Heard

We wtorek 24 maja do sądu w stanie Virginia wpłynął wniosek w trybie pilnym złożony przez właścicieli portalu internetowego TMZ. Ma on na celu niedopuszczenie do zeznań jednego z byłych dziennikarzy TMZ, który może zostać wezwany przez prawników Johnny’ego Deppa w procesie przeciwko Amber Heard. Wnioski takie składa się zwykle po to, by nie dopuścić do poczynienia nieodwracalnych krzywd. W tym przypadku - by chronić informatora portalu.

Amber Heard i Johnny Depp podczas "procesu dekady" /AP/Associated Press/East News /East News