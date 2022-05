Od ponad sześciu tygodni świat z zapartym tchem śledzi jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Oskarżany przez byłą żonę o stosowanie przemocy Johnny Depp pozwał ją o zniesławienie i domaga się 50 mln dolarów zadośćuczynienia. Amber Heard nie pozostała mu dłużna - też złożyła kontrpozew i zażądała 100 mln dolarów. Oba roszczenia rozpatrywane są podczas jednego procesu, transmitowanego na żywo w telewizji. Ciężar udowodnienia winy drugiej stronie spoczywa jednak na Deppie. Aktor musi przekonać przysięgłych, że jego była żona kłamała twierdząc, że znęcał się nad nią podczas ich krótkiego acz burzliwego związku.

Reklama

Zeznania powołanych dotychczas świadków ujawniły wiele niepokojących szczegółów relacji łączącej słynnych aktorów. Bardzo szybko okazało się, że związek Deppa i Heard stał pod znakiem ciągłych awantur, podczas których nierzadko dochodziło do rękoczynów. Choć na początkowym etapie procesu całkiem skutecznie podważano wiarygodność Heard, z czasem na jaw wyszły liczne wstydliwe fakty na temat zachowania jej eksmęża. Z relacji siostry aktorki, jego byłej dziewczyny, a także psychiatry, który go badał wynika, że Depp jest uzależniony od narkotyków, niestabilny emocjonalnie, chorobliwie zazdrosny i ma skłonności do wyładowywania gniewu na swoich partnerkach.

Morgan Higby Night: Amber Heard kłamie

Zmianę narracji mogą spowodować tymczasem zeznania świadka powołanego przez prawników Deppa. Morgan Higby Night, filmowiec i były właściciel luksusowego parku kempingowego Hicksville, opowiedział o incydencie, do jakiego doszło tam w 2013 roku. O tej awanturze wcześniej opowiadała przed sądem Heard. Zeznała, że gdy byli ze znajomymi w Hicksville Depp zaatakował jedną z jej koleżanek, gdyż był o nią zazdrosny. "Chwycił ją mocno za nadgarstek. Później w ataku furii zdemolował naszą przyczepę" - stwierdziła.

Amber Heard: Koniec przemocy 1 / 9 Johnny Depp i Amber Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

Higny Night zapamiętał tamten wieczór zgoła inaczej. "Nigdy nie widziałem, żeby Johnny fizycznie zaatakował kogokolwiek. Byłem natomiast świadkiem ich kłótni. Amber była na niego wściekła, krzyczała, a on skulił się w sobie i wydawał się naprawdę przestraszony" - zeznał właściciel kempingu. Wcześniej opisał on ten incydent w zamieszczonym na Twitterze komentarzu, który został przedstawiony ławie przysięgłych. W odpowiedzi na post jednego z użytkowników serwisu, który relacjonował zeznania Heard, Higby Night zapewnił, że aktorka kłamie. "To się nigdy nie wydarzyło. Byłem z nimi całą noc. W tym związku to Amber była zazdrosna i szalona" - skwitował

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Johnny Depp i Amber Heard podczas procesu. Prawnicy: to może długo potrwać © 2022 Associated Press

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks