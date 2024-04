Horror w żeńskim zakonie. "Ta historia jest prowokująca"

"Niepokalana"

"Ta historia mnie przyciągnęła, bo jest prowokująca" - mówi Sydney Sweeney, gwiazda serialu "Euforia", która wciela się w główną rolę w horrorze Michaela Mohana "Niepokalana" .



Grana przez aktorkę młoda i pełna wiary zakonnica Cecilia trafia do włoskiego klasztoru, położonego w malowniczej okolicy. Miejsce jest wręcz niepokojąco piękne, a księża i zakonnice nienaturalnie życzliwi. Cecilia od początku ma poczucie, że nie znalazła się tu przypadkiem, i że prawdziwa natura tego miejsca jest pilnie strzeżonym sekretem. Gdy odkrywa, że jest w ciąży, a lekarz potwierdza niepokalane poczęcie, w klasztorze zaczyna się mówić o cudzie. Kobieta ma wrażenie, że jej ciąża dla niektórych księży nie jest zaskoczeniem, a strach, który dostrzega w oczach innych zakonnic, każe jej sądzić, że z tym miejscem wiąże się przerażająca tajemnica. Dziwne obrzędy odprawiane w klasztorze, ciągła kontrola pod pozorem troski, tajemnicze zniknięcia młodych zakonnic i nieustające poczucie czyjejś obecności uświadamiają Cecilii, że została wybrana do wypełnienia misji, która może doprowadzić ją do zguby.

"Challengers"

Najnowszy film Luki Guadagnino, twórcy "Tamtych dni, tamtych nocy" i "Suspirii", miał otworzyć festiwal w Wenecji w 2023 roku. Nie stało się tak jednak z powodu strajków scenarzystów i aktorów w Hollywood. W efekcie "Challengers" ujrzą światło dzienne dopiero siedem miesięcy później.

Wizjonerski twórca Luca Guadagnino przedstawia z Zendayą w roli Tashi Duncan, która jako złote dziecko tenisa została potem trenerką, bezkompromisową na korcie i poza nim. Jej mąż (Mike Faist) jest mistrzem, który przeżywa zawodowy kryzys. Tashi postanawia przywrócić mu dawną chwałę, ale oboje czeka niespodzianka, kiedy przeciwnikiem okazuje się inny przebrzmiały czempion Patrick (Josh O'Connor) - jego były najlepszy przyjaciel i dawny chłopak Tashi. Kiedy przeszłość zderza się z teraźniejszością, a napięcie sięga zenitu, Tashi musi zapytać samą siebie, jaka będzie cena wygranej.

"Mój pies Artur"

Przygodowy "Mój pies Artur" to oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o zdumiewającej przyjaźni wyczynowego sportowca i przygarniętego przez niego psa, oparta na bestsellerowej książce Mikaela Lindnorda.



Miłośnik sportu i adrenaliny Michael Light (Mark Wahlberg) staje przed największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze. Wraz z trzyosobową ekipą zaufanych zawodników przystępuje do Mistrzostw Świata w Rajdach Przygodowych na Dominikanie. Stając na starcie ekstremalnych zmagań, w czasie których - przez 10 dni - pieszo, kajakami i na rowerze będzie musiał pokonać prawie 700 kilometrów, Light nie przypuszcza, że wkrótce jego zespół rozrośnie się o dodatkowego członka. Będzie nim jedyny w swoim rodzaju, bohaterski pies - Artur. Połączeni nierozerwalną więzią człowiek i wierny czworonóg rzucą wyzwanie dżungli, falom, przepaściom i ograniczeniom własnych organizmów. To co wspólnie osiągną, napisze niebywałą historię, która poruszy i zachwyci cały świat.

"Władca mroku"

Horror "Władca mroku" to nowa produkcja Williama Brenta Bella, twórcy tak znanych pozycji w tym gatunku, jak "Stay Alive", "The Boy" czy Sierota. Narodziny zła".



Główna bohaterka produkcji Rebecca Holland (Tuppence Middleton) od niedawna mieszka i pracuje jako osoba duchowna w małym miasteczku. Kiedy jej córka Grace znika podczas lokalnych dożynek, rozpoczynają się desperackie poszukiwania. Im bardziej zbliżają się one do odnalezienia dziewczynki, tym więcej tajemnic wyłania się z mrocznej przeszłości miasteczka. Wkrótce Rebecca musi zdecydować, jak wiele jest gotowa poświęcić, by uratować córkę z uścisku zła.

"Kicia Kocia w przedszkolu"

Kicia Kocia ponownie na wielkim ekranie! Rezolutna kotka już po raz czwarty zaprasza do kin na seanse pełne humoru, emocji oraz codziennych przygód.