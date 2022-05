Choć Johnny Depp od tygodni pochłonięty jest procesowaniem się z eksmałżonką, którą pozwał o zniesławienie, w miniony weekend znalazł czas na złożenie wizyty przyjacielowi w Wielkiej Brytanii. Gwiazdor "Piratów z Karaibów" udał się do Sheffield, by wystąpić gościnnie na zorganizowanym tam koncercie znanego gitarzysty Jeffa Becka. Aktor, ku uciesze podekscytowanej widowni, wszedł na scenę i wraz z sześciokrotnym zdobywcą nagrody Grammy wykonał utwór "Isolation" Johnna Lennona. Nie był to przypadek - w 2020 roku Depp i Beck nagrali cover tej piosenki. Potem panowie zagrali jeszcze razem "What’s Going On" Marvina Gaye’a oraz "Little Wing" Jimiego Hendrixa.

Johnny Depp w Sheffield na koncercie Jeffa Becka

Uczestnicy muzycznego show wyrazili swoją euforię w licznych postach, jakie natychmiast pojawiły się w mediach społecznościowych. "Właśnie widziałem na scenie Johnny’ego Deppa! Co za fantastyczna niespodzianka!" - napisał na Twitteerze jeden z użytkowników serwisu. "Fakt, że Johnny jest teraz w Sheffield sprawia, że chce mi się płakać z radości" - dodał kolejny. "Johnny to absolutny wariat. Jeszcze w piątek był sądzie w Virginii, a już w niedzielę wystąpił w Anglii w Jeffem Beckiem i dał tak oszałamiający występ. Brakuje mi słów uznania" - zachwycał się kolejny fan.

Duet podobno zajmował się wspólnym tworzeniem muzyki niemal przez cały okres pandemii. "Razem komponują materiał na nową płytę Jeffa. Johnny jest przeszczęśliwy, że może poświęcić się swojej wielkiej pasji, jaką jest muzyka" - donosił znajomy aktora na łamach "Daily Mail" latem zeszłego roku. Siedem lat temu wraz z Alice Cooperem i Joe Perrym Depp założył zespół rockowy Hollywood Vampires. 11 września 2015 roku ukazał się ich pierwszy album będący hołdem dla zmarłych w latach 70. wykonawców muzyki rockowej.

Proces Johnny Depp-Amber Heard: Kiedy wyrok?

Gwiazdor "Piratów z Karaibów" w Wielkiej Brytanii nie zabawi długo. Już jutro ława przysięgłych wyda bowiem werdykt w procesie, który aktor wytoczył swojej byłej żonie. Depp pozwał Amber Heard w związku z opublikowanym w 2018 roku na łamach "The Washington Post" artykułem, w którym opisała ona samą siebie jako ofiarę przemocy domowej. W wyniku oskarżeń o stosowanie fizycznej, psychicznej i seksualnej przemocy filmowy Jack Sparrow stracił szereg lukratywnych kontraktów i dobre imię. Od eksmałżonki domaga się teraz 50 mln dolarów odszkodowania.

Choć na wyrok sądu trzeba jeszcze poczekać, opinia publiczna wydała własny dawno temu. W publikowanych w sieci komentarzach dominuje stanowisko, iż Heard kłamała na temat przemocy, a prawdziwą ofiarą tego konfliktu jest Depp. Jak podczas jednej z rozpraw ujawnił analityk mediów społecznościowych, w ciągu ostatnich dwóch lat na temat aktorki zamieszczono na Twitterze grubo ponad 2 mln negatywnych wpisów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Johnny Depp i Amber Heard podczas procesu. Prawnicy: to może długo potrwać © 2022 Associated Press

