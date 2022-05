Popularny amerykański komik Chris Rock odniósł się do batalii prawnej, która aktualnie rozgrywa się na oczach całego świata. Gwiazdor "Piratów z Karaibów" Johnny Depp pozwał swoją byłą żonę Amber Heard o zniesławienie i domaga się od niej zadośćuczynienia w wysokości 50 milionów dolarów. Powodem sporu jest tekst, jaki Heard napisała do gazety "The Washington Post", w którym napisała, że była ofiarą przemocy domowej. A ponieważ nie wymieniła w nim z nazwiska Deppa, sama domaga się od byłego męża 100 milionów dolarów za zniesławienie.

Reklama

Amber Heard: Koniec przemocy 1 / 9 Johnny Depp i Amber Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

Rock odniósł się w Londynie do jednego z wątków w sprawie Deppa i Heard, o którym podczas rozprawy opowiedział szofer i ochroniarz pary, Starling Jenkins III. Zeznał on, że w 2016 roku po jednej z kłótni Heard miała wypróżnić się w łóżku Deppa, co było "okropnym żartem, który wymknął się spod kontroli". Rock uważa, że tym zachowaniem Heard przekroczyła wszystkie granice.

Chris Rock krytykuje Amber Heard

"Wierzcie wszystkim kobietom! Wierzcie wszystkim kobietom... z wyjątkiem Amber Heard. Co ona, k...a, brała? Nas...a do jego łóżka! Kiedy nas...sz komuś do łóżka, jesteś potem winna wszystkiego. Dokąd to wszystko zmierza? A przecież dalej byli razem. Bywałem w swoim życiu z różnymi wariatkami, ale na litość boską" - skomentował to podczas występu Rock cytowany przez portal "Vanity Fair".

Heard kategorycznie zaprzecza prawdziwości powyższych wydarzeń. "To absolutnie obrzydliwe. Nie potrafię sobie wyobrazić, jaka dorosła osoba byłaby w stanie zrobić coś takiego" - zeznawała w 2020 roku przed brytyjskim sądem.