Walkę, jaką toczą ze sobą w sądzie Johnny Depp i Amber Heard , odbiorcy z całego świata śledzą od ponad miesiąca. 11 kwietnia ruszył transmitowany w telewizji proces o zniesławienie, który gwiazdor "Piratów z Karaibów" wytoczył byłej żonie w związku z artykułem opublikowanym przed czterema laty na łamach "The Washington Post". Heard opowiedziała w nim o swoich doświadczeniach związanych z przemocą domową, której sprawcą miał być jej eksmąż. Depp domaga się teraz od niej 50 mln dolarów zadośćuczynienia. Co zgoła oczywiste, obie strony dwoją się i troją, by przedstawić oponenta w jak najgorszym świetle. Podczas gdy filmowy Jack Sparrow stara się udowodnić Heard manipulowanie faktami, gwiazda "Aquamana" dawnego ukochanego opisuje jako damskiego boksera, który regularnie znęcał się nad nią będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Johnny Depp i Amber Heard podczas procesu. Prawnicy: to może długo potrwać © 2022 Associated Press

Amber Heard: Dlaczego zdecydowała się na rozwód z Johnnym Deppem?

W czasie ostatniej rozprawy aktorka była przesłuchiwana przez prawników Deppa, którzy zarzucili jej, iż kłamała na temat fizycznej przemocy, jaką ponoć stosował wobec niej były mąż. Zaprezentowali oni ławie przysięgłych zdjęcia gwiazdy z jej publicznych wystąpień, które zostały wykonane po tym, jak została rzekomo pobita przez dawnego partnera. Jak relacjonuje agencja Reuters, na wspomnianych fotografiach próżno szukać jakichkolwiek obrażeń u Heard. Ta uparcie twierdzi jednak, że skrzętnie zakrywała siniaki i zadrapania przy pomocy mocno kryjącego makijażu. Zapytana o dowody w postaci opinii lekarzy lub wyników obdukcji gwiazda przyznała, że po żadnym z domniemanych pobić ze strony Deppa nie korzystała z pomocy medyków.

Heard ujawniła natomiast, dlaczego zdecydowała się wnieść pozew o rozwód. Małżeństwo gwiazdorskiej pary zakończyło się w 2016 roku. Wkrótce potem w sieci pojawiły się słynne już zdjęcia posiniaczonej twarzy aktorki, która oskarżyła Deppa o fizyczną przemoc. Jak podkreśliła teraz w sądzie, zdecydowała się na rozstanie, gdy agresja męża zaczęła przybierać na sile.

"W tamtym czasie odejście wydawało mi się najtrudniejszą rzeczą na świecie. Włożyłam w ten związek mnóstwo pracy, poszłam na terapię, czytałam książki na temat życia z osobą uzależnioną. Byłam wewnętrznie skonfliktowana. Po tym, jak rzucił we mnie telefonem, wiedziałam, że szanse na poprawę są niewielkie. To się po prostu rozpadało" - powiedziała aktorka.

Amber Heard: Koniec przemocy 1 / 9 Johnny Depp i Amber Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

Amber Heard bała się o własne życie

I dodała, że na pewnym etapie bała się o własne życie. "Przeczuwałam, że pewnego dnia posunie się za daleko. To napawało mnie przerażeniem. Nie byłam w stanie tak dłużej żyć - w ciągłym napięciu i strachu. Wiedziałam, że jeśli nie odejdę, to może się dla mnie skończyć tragicznie. Bałam się, że dosłownie nie wyjdę z tego żywa. Nie chciałam go opuszczać, bo nadal bardzo go kochałam" - wyznała Heard.

W podobny sposób tłumaczyła ona decyzję o złożeniu wniosku o zakaz zbliżania się do niej. "Ochrona zawsze wpuszczała Johnny’ego do mieszkania, bez względu na to, jak bardzo błagałam, żeby tego nie robili, gdy na przykład był pijany lub naćpany. Chciałam wymienić zamki. Nie mogłam spać, zaczęły wypadać mi włosy, traciłam na wadze, doświadczałam ataków paniki. Żyłam w ogromnym stresie i niepokoju" - wyjaśniła gwiazda.

Zobacz też:

"Boscy": Uszczypliwa satyra na branżę filmową [recenzja]

Juliusz Machulski otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin

Chris Rock wreszcie skomentuje atak Willa Smitha na Oscarach