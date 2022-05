O romansie, jaki miał połączyć Amber Heard i Jamesa Franco , wspomniał już wcześniej w swoich zeznaniach Johnny Depp . Przyznał, że podejrzewał byłą żonę o zdradę, do której miało dojść na planie realizowanego w 2014 roku filmu "The Adderall Diaries. Nie był to pierwszy wspólny film Heard i Franco - wcześniej zagrali razem w komedii "Boski chillout ".

Teraz w trakcie swoich zeznań do wątku romansu z Franco odniosła się sama Heard. I opowiedziała o "koszmarnych" awanturach, jakie robił jej z tego powodu były mąż. Przypomniała, że kiedy pracowała z Franco na planie filmu "The Adderall Diaries", Depp przebywał w Bostonie, gdzie kręcił zdjęcia do "Paktu z diabłem" . "Był wściekły, że przyjęłam propozycję występu w jednym filmie z Franco. Nienawidził go. Nienawidził Franco i już wcześniej oskarżał mnie o to, że łączyło nas coś w przeszłości, kiedy kręciliśmy razem poprzedni film" - zeznała Heard.

Zdjęcie James Franco i Amber Heard w 2015 roku / Taylor Hill/FilmMagic / Getty Images

Czy James Franco całował Amber Heard z języczkiem?

"W wielu kłótniach Depp oskarżał mnie o to, że nie mówiłam mu np. o tym, że będę miała z Franco sceny, w których będziemy się całować. Jeśli nie wspominałam o jakichkolwiek romantycznych scenach, od razu oskarżał mnie o to, że ukrywam przed nim takie informacje. Nie chciałam się kłócić, więc próbowałam znaleźć delikatne sposoby na to, aby wspominać o takich scenach. Gdy mówiłam o nich przez telefon, krzyczał na mnie i był wściekły, jak gdybym właśnie przyznała się do romansu" - relacjonowała dalej aktorka.

Wspomniała też, że Depp wypytywał ją o to, czy Franco całował ją z języczkiem w trakcie takich scen. Mówił też obrzydliwe rzeczy o jej ciele. Nazwał ją także "dziwką". Słyszeli to ich ochroniarze, czego się wstydziła. A gdy próbowała wycofać się z kłótni, Depp miał rzucać w nią przedmiotami i uderzył ją w twarz. "Po raz pierwszy zrobił coś takiego w obecności świadków" - wyznała Heard. I dodała, że żaden z tych świadków nie zareagował i nie stanął w jej obronie.

Johnny Depp, który utrzymuje, że nigdy nie uderzył żadnej kobiety, też wspomniał w swoich zeznaniach tę kłótnię, przedstawiał ją jednak zupełnie inaczej. Stwierdził, że Heard na wszelkie możliwe sposoby próbowała go do niej sprowokować i celowo podsycała jego obsesję na punkcie Franco. Miała przy tym korzystać z wszelkich sztuczek - zarówno psychologicznych, jak i fizycznych i emocjonalnych.

