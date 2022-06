Od swojego debiutu na TikToku Johnny Depp zgromadził na swoim profilu 7,5 mln obserwujących, a jego pierwszy film został wyświetlony już ponad 13 mln razy. Pierwszą aktywność na platformie aktor zadedykował swoim fanom, którzy w ciągu ostatnich kilku tygodni okazali mu szczególne wsparcie.

Amber Heard: Cofamy się w kwestii praw kobiet

Amber Heard nie pozostała obojętna na słowa aktora, a jej uwagę szczególnie zwróciło stwierdzenie, że nadszedł czas, aby iść naprzód. Przypomnijmy, że w trakcie procesu aktorka wielokrotnie podkreślała w emocjonalnych zeznaniach, że chce, aby jej były mąż dał jej spokój, aby oboje mogli żyć dalej własnym życiem. Debiut Deppa na TikToku aktorka skomentowała za pośrednictwem swojej rzeczniczki.

Reklama

"Gdy Johnny Depp mówi, że 'rusza naprzód', my w kwestii praw kobiet cofamy się. Wydany werdykt był jasnym komunikatem dla ofiar przemocy domowej: bójcie się walczyć i zabierać głos w swojej sprawie" - brzmi komentarz aktorki opublikowany przez magazyn "People".

Amber Heard zamierza odwołać się od wyroku

Heard nie zamierza jednak składać broni. W środę po ogłoszonym werdykcie zapowiedziała, że zamierza odwołać się od wyroku, w myśl którego jest zobowiązana zapłacić Deppowi ponad 10 mln dolarów zadośćuczynienia za zniesławienie. Gwiazda "Aquamana" nie kryła rozgoryczenia decyzją ławy przysięgłych, a sam werdykt nazwała porażką.

Amber Heard: Koniec przemocy 1 / 9 Johnny Depp i Amber Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

"Jestem załamana, że góra dowodów nie wystarczyła, aby przeciwstawić się nieproporcjonalnym wpływom mojego byłego męża. Jeszcze bardziej rozczarowujące jest to, co ten werdykt oznacza dla innych kobiet. Cofa nas do czasów, kiedy kobiety, które zabierały głos, mogły zostać publicznie upokorzone. To krok wstecz dla idei, że przemoc domową wobec kobiet należy traktować poważnie" - podkreśliła Heard.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fani Johnny’ego Deppa w euforii po werdykcie sądu © 2022 Associated Press

Zobacz też:

Ten film wywołał w Polsce skandal. Teraz okazuje się, że to nie koniec

Erotyczne sceny i śmiałe sesje? Tak zaczynała polska gwiazda

Niewiarygodne, do czego się posunął, by zdobyć sławę. Wstrząsające sceny

Był u szczytu sławy, gdy zniknął. Kariera zniszczona przez seks