Amber Heard bohaterką memów. Internauci nie mają litości

Trwa sądowa batalia między Johnnym Deppem i Amber Heard . Gwiazdor pozwał byłą żonę o zniesławienie w związku z opublikowanym na łamach "The Washington Post" artykułem, w którym aktorka wyznała, że była ofiarą przemocy domowej. Choć nazwisko Deppa w rzeczonym artykule nie padło ani razu, czytelnicy bez trudu domyślili się, kogo oskarża Heard.

Depp usiłuje teraz udowodnić w sądzie, iż zarzuty eksmałżonki to pomówienia. I domaga się od niej 50 mln dolarów zadośćuczynienia. Podczas kolejnych transmitowanych w telewizji rozpraw światło dzienne ujrzały wyjątkowo niepokojące szczegóły relacji dawnych ukochanych. Z zeznań świadków wyłania się obraz toksycznego, wypełnionego fizyczną i werbalną przemocą, związku.



Reklama

Amber Heard? Osobowość typu borderline

Choć gwiazda "Aquamana" utrzymuje, że były mąż znęcał się nad nią, jej wiarygodność jest w sądzie nieustannie kwestionowana - zarówno przez znajomych pary, jak i zaangażowanych do procesu ekspertów. Swoje stanowisko przedstawiła teraz psycholożka kliniczna dr Shannon Curry specjalizująca się w terapii par. Jej zadaniem było przeanalizowanie udostępnionych przez sąd materiałów i ustalenie, czy między byłymi małżonkami dochodziło do tzw. "intymnej przemocy ze strony partnera".



Na podstawie wyników wykonanego przez Heard psychometrycznego testu osobowości, dr Curry zdiagnozowała u niej dwa zaburzenia. Zdaniem lekarki aktorka ma osobowość typu bordeline oraz cierpi na histroniczne zaburzenie osobowości. Główne objawy to niestabilność emocjonalna, skłonność do konfabulacji i agresywnych zachowań, egocentryzm oraz manipulowanie otoczeniem.

Amber Heard: Koniec przemocy 1 / 9 Johnny Depp i Amber Heard rozwiedli się w 2016 roku po czteroletnim, burzliwym związku, w którym według aktorki miało dochodzić do przemocy fizycznej ze strony męża. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji. Źródło: Getty Images Autor: Samir Hussein/WireImage udostępnij

"Zaburzenia te przejawiają się często przyjmowaniem roli ofiary w celu uzyskania współczucia. Osoby te mają w zwyczaju zmyślanie różnych historii, dzięki którym chcą zdobyć atencję i uznanie. Wizja bycia porzuconym tak bardzo je przeraża, że są w stanie zrobić wszystko, by tego uniknąć. Zauważyłam u pani Heard brak poczucia winy, wrogość, którą próbuje kontrolować, tendencję do zachowań pasywno-agresywnych i tłumienie gniewu. Używa często bardzo kwiecistego języka, zachowuje się w sposób teatralny. Kobiety z borderline, które stosują przemoc wobec partnera, mają podobną taktykę. Zdarza się, że same się okaleczają, a o napaść oskarżają partnera. Często występują o zakaz zbliżania się" - wyjaśniła dr Curry. Psycholożka podważyła zarazem tezę, jakoby Heard cierpiała na zespół stresu pourazowego. Zdaniem ekspertki, aktorka celowo wyolbrzymiała swoje objawy.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Johnny Depp i Amber Heard podczas procesu. Prawnicy: to może długo potrwać © 2022 Associated Press

Amber Heard kłamała? Johnny Depp jej nie uderzył?

W sądzie zeznawała także Melissa Saenz, funkcjonariuszka policji, która została wezwana do mieszkania gwiazdorskiej pary 21 maja 2016 roku po jednej z ich awantur. Heard utrzymywała, że została wówczas uderzona przez Deppa w twarz telefonem komórkowym. I wkrótce po tym incydencie złożyła do sądu wniosek o objęcie aktora tymczasowym zakazem zbliżania się do niej. "Niemal każdego dnia uczestniczę w interwencjach związanych z przemocą domową. Pani Heard płakała, miała zaczerwienione oczy, unikała kontaktu wzrokowego. Ale nic nie wskazywało na obrażenia spowodowane uderzeniem telefonem komórkowym" - zeznała Saenz.

Amber Heard uwodzi Hollywood 1 / 10 Blond włosy, niepokojące spojrzenie niebieskich oczu i zmysłowe, długie nogi. Boski wygląd plus aktorski talent i spora doza szczęścia uczyniły z Amber Heard idealną kandydatkę na nową gwiazdę Hollywood, którą coraz bardziej interesują się producenci. W piątek, 22 kwietnia, aktorka obchodziła 30. urodziny. Źródło: Getty Images Autor: John Shearer udostępnij

Opinia policjantki jest zgodna z zeznaniami Isaaca Barucha, sąsiada Deppa, który spotkał Heard tuż po wspomnianym zdarzeniu. Jak podkreślił, nie dostrzegł na twarzy aktorki żadnych obrażeń. "Zapytałem, gdzie ją uderzył, a ona wskazała na swoją twarz. Niczego nie zauważyłem - choćby zaczerwienienia czy opuchlizny. Jej słowa zabrzmiały absurdalnie" - zaznaczył.

Amber Heard bohaterką memów

To kolejne zeznania, które stawiają Heard w negatywnym świetle. W jej oskarżenia nie dowierzają również internauci, a aktorka stała się już bohaterką memów. Większość z nich dotyczy słów Deppa, który oskarżył byłą żonę o... wypróżnianie się aktorki do ich łóżka małżeńskiego. Na dowód przedstawił zdjęcia ze swojego telefonu.

Jak donosi plotkarski portal tmz.com, gosposia pary zadzwoniła pewnego ranka do Deppa z informacją, że po jego stronie łóżka znajdują się odchody przykryte kołdrą. Według zeznań kobiety, Heard zostawiła je tam celowo...

Internauci żartują również z bogatej mimiki aktorów. Jak zauważają, podczas procesu Depp świetnie się bawi, podczas gdy jego była żona wygląda na obrażoną. Przekonują również, że Heard uczyła się aktorstwa z... popularnej gry komputerowej "The Sims".

Czytaj więcej:

"365 dni. Ten dzień": Natasza Urbańska pokazała niemal wszystko [wideo]

Przystojny Polak jest sławny w Hollywood. U nas mało kto o nim słyszał

Urodziła się w Kielcach, robi karierę w Hollywood. Gorzko wspomina Polskę