Pięć Smaków 2025: "Na robocie" i "Pawana nad kołyską" zwycięzcami

Nad tegorocznymi filmami z sekcji Nowe Kino Azji debatowało People's Jury w składzie: Chloe Sit, Emily Jisoo, Runqi Luo, Rino Lu, Gijs Suy, Karolina Zdunek, Katarzyna Zając, Maria Sukow, Paula Wasiluk.

Grand Prix 19. Pięciu Smaków przyznano filipińskiemu filmowi "Na robocie" w reżyserii Dominica Bekaerta. Wybór uzasadniono słowami:

"Nagrodę główną Międzynarodowego People's Jury postanowiliśmy przyznać imponującemu debiutowi reżyserskiemu. Przy pomocy dojrzałego i wizualnie nieoczywistego stylu, kreuje on heroiczny epos zwyczajnego życia. Doceniamy wielość perspektywy i przemyślaną konstrukcję narracyjną, w której spotyka się społecznie zaangażowany realizm, groteskowe kino drogi i absurd codziennych interakcji. Poruszyła nas subtelność w opowiadaniu o kosztach nieustannej pracy, w której wciąż brak odpowiedniego wynagrodzenia. Film, który wybraliśmy, to unikalny, a jednocześnie uniwersalny głos łączący zbiorowe doświadczenie alienacji w świecie, w którym ciągle jesteśmy 'na robocie'. Nagrodę główną przyznajemy filipińskiemu filmowi 'Na robocie', w reżyserii Dominica Bakaerta".

Wyróżnienie specjalne otrzymał malezyjski film "Pawana nad kołyską" Chong Keat Auna.

"International People's Jury postanowiło przyznać specjalne wyróżnienie produkcji, która świadomie utrzymuje widza na dystans, a przy tym uderza emocjonalnie z jeszcze większą siłą. Podejmując wrażliwe tematy z nieopisaną subtelnością i finezją, zaciera granice między surową rzeczywistością a delikatnymi przebłyskami realizmu magicznego. Składając mozaikowy portret wielokulturowej Malezji, kwestionuje normatywne narracje o macierzyństwie, nucąc polifoniczną kołysankę, gdzie cisza przemawia w imieniu kobiet głośniej niż jakiekolwiek słowa.

Z dumą pawia przyznajemy nasze specjalne wyróżnienie filmowi 'Pawana nad kołyską'" - uzasadniało jury.

Zdjęcie "Pawana nad kołyską" (2024) / materiały prasowe

Oba nagrodzone filmy można obejrzeć online w całej Polsce na stronie piecsmakow.pl do 30 listopada.

