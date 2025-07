Znamy filmy Konkursu Perspektywy 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

W Konkursie Perspektywy znalazło się osiem filmów. Wśród nich jest pięć pełnometrażowych debiutów reżyserskich.

Jak mówi Joanna Łapińska: "Po świetnie przyjętej pierwszej odsłonie Perspektyw tegoroczna konkursowa ósemka znów pozwoli nam spojrzeć szerzej na nowe polskie kino".

"Stworzyliśmy ten konkurs po to, żeby pomóc większej liczbie filmów w dotarciu do widza. I to się dzieje - po ubiegłorocznej edycji tytuły z Perspektyw były stale obecne na festiwalach, przeglądach, w kinach, w rozmowach. Ten rok wprowadzi do filmowego obiegu kolejne tytuły. Bardzo się z tego cieszę!" - dodaje Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Reklama

KONKURS PERSPEKTYWY 50. FPFF

"13 dni do wakacji", reżyseria: Bartosz M. Kowalski, scenariusz: Bartosz M. Kowalski, Mirella Zaradkiewicz, Thor Magnusson, producent: Jan Kwieciński

"Dziennik z wycieczki do Budapesztu", reżyseria i scenariusz: Rafał Kapeliński, producentki: Małgorzata Domin, Dominika Mandla

"Glorious Summer", reżyseria i scenariusz: Helena Ganjalyan, Bartosz Szpak, producentki: Maria Gołoś, Monika Matuszewska

"Las", reżyseria i scenariusz: Joanna Zastróżna, producentka: Patrycja Ryłko-Khamis

"Północ Południe", reżyseria: Sebastian Pańczyk, współpraca reżyserska: Kuba Grabowski, scenariusz: Sebastian Pańczyk, Kuba Grabowski, producenci: Kuba Grabowski, Dawid Szynol, Anna Pietkun

"Przepiękne!", reżyseria: Katia Priwieziencew, scenariusz: Katarzyna Sarnowska, producent: Kuba Kosma, Katarzyna Sarnowska

"To się nie dzieje", reżyseria, scenariusz i producent: Artur Wyrzykowski

"Zaprawdę Hitler umarł", reżyseria: Monika Strzępka, scenariusz: Paweł Demirski, producenci: Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska, Magdalena Tomanek

50. FPFF w Gdyni od 22 września

Filmy w Konkursie Perspektywy będą ubiegały się o statuetkę Szafirowych Lwów i nagrodę finansową w wysokości 50 000 zł (30 000 dla reżysera bądź reżyserki i 20 000 zł dla producentki bądź producenta).

Jury Konkursu wybierze także laureata lub laureatkę nagrody za wyjątkowy wkład artystyczny w powstanie filmu. Jej wartość to 15 000 zł, przy czym statuetka ta jest zarezerwowana dla przedstawicieli i przedstawicielek wszystkich zawodów filmowych oprócz reżyserów i producentów, uwzględnionych przy Szafirowych Lwach.

Dodatkowo filmy z Konkursu Perspektywy rywalizują o dwie inne nagrody festiwalu: nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film oraz "Złoty Pazur", które przyznawane są w systemie cross-section z Konkursem Głównym.

Partnerem Konkursu Perspektywy jest KGHM Polska Miedź.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22-27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.