Szapołowska, Globisz, Żuławski i Maślona, czyli majowe odsłony projektu "50 na 50"

Majowe odsłony projektu "50 na 50"

Za nami kwietniowe odsłony projektu "50 na 50", które odbyły się w Gdańsku, Wschowie, Warszawie, Łodzi i Chełmnie. A przed nami kolejny miesiąc ogólnopolskich obchodów 50. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W maju pokazy i spotkania w ramach projektu "50 na 50" odbędą się w Cieszynie, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Tarnowie, Łodzi, Krakowie, Gdyni i Chełmnie.



Poznamy "Czeską literaturę w polskich filmach prezentowanych na FPFF", dostaniemy "Szkołę życia" - zobaczymy, jak kino odzwierciedla nasze codzienne zmagania, ambicje i próby odnalezienia się w złożonym świecie. Przyjrzymy się "Podwójnym laureatom" FPFF i Tarnowskiej Nagrody Filmowej oraz "Don Kichotom kina", filmom nagrodzonym przez Polską Federację DKF-ów. Dzięki "Bilet ulgowy, proszę!" pochylimy się nad kinem dziecięcym i młodzieżowym.

Do tego "Hear Me Out: barwy buntu w polskim kinie" i "Transformacja w kinie polskim lat 90." oraz "Anielski Kraków’’, "Dźwięki Muzyki. Muzyczne Biografie FPFF w Gdyni" i "Strach się bać. Przegląd filmów Marka Piestraka". W maju będziemy też kontynuować poznawanie "Siedmiu przegranych" oraz "Festiwalowych biografii. Przywróconych historii"; wsłuchiwanie się w "Festiwalowe Echa", a także przypatrywanie się kinu jako "Barometrowi Nastrojów Społecznych".



Podczas 27. Przeglądu Kino na Granicy w Cieszynie odbyły się trzy pokazy poprzedzone prelekcjami pod hasłem: "Czeska literatura w polskich filmach prezentowanych na FPFF":

2.05 - "Kartka z podróży", reż. Waldemar Dziki i prelekcja przed filmem filmoznawcy Macieja Gila

4.05 - "Wśród nocnej ciszy", reż. Tadeusz Chmielewski i prelekcja przed filmem krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego

4.05 - "Zmory", reż. Wojciech Marczewski i zapowiedź przed filmem współscenarzysty Pawła Hajnego.

"50 na 50": co i gdzie jeszcze wydarzy się w maju?

"Festiwalowe Echa" Wytwórnia Otwarta | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Warszawa

15.05 - "Różyczka", reż. Jan Kidawa-Błoński i spotkanie z reżyserem przed projekcją filmu

"Szkoła życia" | Węgiel Film Festival, Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego w Katowicach

7.05 - "Aktorzy prowincjonalni", reż. Agnieszka Holland i spotkanie z reżyserką

9.05 - "Dzień świra", reż. Marek Koterski, wprowadzenie: Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.05 - "Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski i spotkanie z reżyserem

"Podwójni laureaci - między Gdynią a Tarnowem" | Kino Marzenie, Tarnów

Wprowadzenia oraz moderacja rozmów: dyrektor artystyczny Tarnowskiej Nagrody Filmowej - Kuba Armata

7.05 - "Zimna wojna", reż. Paweł Pawlikowski i spotkanie z filmoznawcą Marcinem Radomskim

8.05 - "Historie miłosne", reż. Jerzy Stuhr i spotkanie z dziennikarzem filmowym i filmoznawcą Arturem Zaborskim

9.06 - "Krótki film o miłości", reż. Krzysztof Kieślowski i spotkanie z filmoznawczynią Dianą Dąbrowską

"Don Kichoci kina. Retrospektywa filmów nagrodzonych przez PF DKF na FPFF" | Dyskusyjny Klub Filmowy UG Miłość Blondynki, Wydział Filologiczno-Historyczny, Gdańsk

8.05 - "Utrata równowagi", reż. Korek Bojanowski i spotkanie z reżyserem

"Bilet ulgowy, proszę! - przegląd kina dziecięcego i młodzieżowego" | Kinokawiarnia Stacja Falenica, Warszawa

10.05 - "Jestem", reż. Dorota Kędzierzawska i spotkanie z reżyserką oraz aktorką Edytą Jungowską

18.05 - "Za duży na bajki", reż. Kristofer Rus i spotkanie z reżyserem

25.05 - "Wielka podróż Bolka i Lolka", reż. Władysław Nehrebecki, Stanislaw Dulz i spotkanie z Alą Witkowską i Marzeną Nehrebecką

"Transformacja w kinie polskim lat 90." | Kino Pałacowe w Centrum Kultury ZAMEK, Poznań

10.05 - "Psy", reż. Władysław Pasikowski i prelekcja filmoznawcy Marcina Adamczaka

16.05 - "Nic śmiesznego", reż. Marek Koterski i prelekcja filmoznawcy Piotra Pławuszewskiego

24.05 - "Dług", reż. Krzysztof Krauze i prelekcja filmoznawcy Piotra Pławuszewskiego

"Kino Barometrem Nastrojów Społecznych’’ | Kinoteatr Rondo, Chełmno

11.05 - "Zielona granica", reż. Agnieszka Holland i prelekcja Piotra Sołtysiaka

"Anielski Kraków’’ | Kino Mikro, Kraków

12.05 - "Anioł w Krakowie", "Zakochany Anioł" i "Prawdziwe życie aniołów", reż. Artur W. Baron i spotkanie reżyserem oraz producentem Witoldem Beresiem, aktorem Krzysztofem Globiszem, aktorką Martą Bizoń, aktorką Ewą Kaim, kostiumografką Julią Jarżą-Brataniec, scenografką Justyną Łagowską, oraz operatorem Piotrem Trelą

"Strach się bać. Przegląd filmów Marka Piestraka’’ | Budynek Biblioteki Głównej UG, Gdańsk

16.05 - "Test Pilota Pirxa", "Wilczyca", "Klątwa Doliny węży", reż. Marek Piestrak i spotkanie z reżyserem

"Festiwalowe biografie. Przywrócone historie" | Gdyńskie Centrum Filmowe

24.05 - "Zabij to i wyjedź z tego miasta", reż. Mariusz Wilczyński i spotkanie z reżyserem

"Siedmiu przegranych" | Kino Charlie, Łódź

25.05 - "Medium", reż. Jacek Koprowicz i spotkanie z reżyserem i aktorką Grażyną Szapołowską

"Dźwięki Muzyki. Muzyczne Biografie FPFF w Gdyni" | Pl. Wielkiej Armii Napoleona przy ul. Powiśle, Kraków

27.05 - "Legenda Mietka Kosza", reż. Maciej Pieprzyca

28.05 - "Kos", reż. Paweł Maślona

29.05 - "Kulej. Dwie strony medalu", reż. Xavery Żuławski

"Hear me out: barwy buntu w polskim kinie | Kino Amondo, Warszawa

30.05 - "Wojna światów - następne stulecie", reż. Piotr Szulkin i wprowadzenie: Korek Bojanowski, Karol Katryński

31.05 - "Powroty", reż. Andrzej Mol i wprowadzenie: Korek Bojanowski, Karol Katryński



"50 na 50": 34 miasta, 57 instytucji

W ramach projektu "50 na 50" w 34 miastach aż 57 instytucji organizuje przeglądy filmów, skupiających się wokół wybranego fragmentu historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Pokazom towarzyszą spotkania z gośćmi, którzy opowiadają o prezentowanych filmach i dzielą się festiwalowymi wspomnieniami. Dzięki temu poznajemy historię FPFF przez pryzmat wybitnych filmowców i filmowczyń, takich jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Paweł Pawlikowski, Jerzy Stuhr, Agnieszka Holland, Janusz Zaorski, Marek Koterski, Małgorzata Szumowska czy Daniel Olbrychski. Nie brakuje głosu młodszego pokolenia, m.in. Agnieszki Smoczyńskiej, Jana P. Matuszyńskiego, Korka Bojanowskiego, Piotra Domalewskiego i Marii Zbąskiej.

Wydarzenia z cyklu "50 na 50" odbywają się od marca do grudnia 2025 roku. Projekt gości zarówno w kinach studyjnych, plenerowych, jak i DKF-ach. Swoje przeglądy organizują domy i ośrodki kultury oraz biblioteki i mediateki. Z oferty korzystają także studenci uniwersytetów i szkół filmowych. 50-lecie FPFF ponadto świętują inne festiwale, m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest w Toruniu, Kino na Granicy, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu czy Bana Film Festiwal w Pleszewie.

Lista wszystkich przeglądów realizowanych w ramach "50 na 50" oraz mapa ich lokalizacji jest dostępna na stronie festiwalu w Gdyni. Organizatorem "50 na 50" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.