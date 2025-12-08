Grudniowe odsłony projektu "50 na 50". Finał akcji w Gdyni

Grudniowe odsłony projektu "50 na 50"

Jubileuszowy projekt Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych "50 na 50" dobiega końca. Na pożegnanie "50 na 50" zawita do Łodzi, Sejn, Gdańska, Warszawy, Jastarni i Gdyni.

W listopadzie publiczność spotkała się 17 razy w 8 instytucjach i usłyszała 14 festiwalowych historii od twórców kina oraz ekspertów. Przywołano filmy nagrodzone przez Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichotami, przypomniano m.in. twórczość Jerzego Stuhra i Andrzeja Wajdy. Gdyński Festiwal zawitał w Szkole Wajdy oraz na pograniczu, w Białej Synagodze w Sejnach.

Grudniowe wydarzenia "50 na 50"

"Gdynia w Łodzi. Filmowy pałac" | Muzeum Kinematografii w Łodzi

"Pożegnanie jesieni", reż. Mariusz Treliński i spotkanie z Marią Pakulnis

"Powrót wilczycy", reż. Marek Piestrak i spotkanie z reżyserem

"Jak daleko stąd, jak blisko", reż. Tadeusz Konwicki

"Kino pogranicza" | Biała Synagoga, Sejny

"Królik po berlińsku", reż. Bartosz Konopka

"Don Kichoci Kina" | Dyskusyjny Klub Filmowy Uniwersytetu Gdańskiego Miłość Blondynki, Gdańsk

"Boże Ciało" , reż. Jan Komasa. Prelekcja i dyskusja dr Piotr Kurpiewski

"Filmy z morzem w tle" | KinoPort - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

"Do widzenia do jutra" , reż. Janusz Morgenstern i prelekcja dra hab. Krzysztofa Kornackiego

"Minghun" , reż. Jan P. Matuszyński i prelekcja dra hab. Krzysztofa Kornackiego

"Medium", reż. Jacek Koprowicz i prelekcja dra hab. Krzysztofa Kornackiego

"Uśmiech raz, proszę! - przegląd kultowych polskich komedii" | kino Żeglarz, Jastarnia

"Sami swoi" , reż. Sylwester Chęciński

"Miś" , reż. Stanisław Bareja

"Rejs" , reż. Marek Piwowski



"Sezon na Gdynię. Przegląd Filmów FPFF" | Kino Elektronik, Warszawa

"To nie mój film" , reż. Maria Zbąska

"Wróbel" , reż. Tomasz Gąssowski

"Sezony" , reż. Michał Grzybowski



"Filmy z Gdynią w tle" | Konsulat Kultury, Gdynia



"50 na 50": 34 miasta, 57 instytucji

W ramach projektu "50 na 50" w 34 miastach aż 57 instytucji organizowało przeglądy filmów, skupiających się wokół wybranego fragmentu historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Pokazom towarzyszyły spotkania z gośćmi, którzy opowiadali o prezentowanych filmach i dzielili się festiwalowymi wspomnieniami.

Dzięki temu poznaliśmy historię FPFF przez pryzmat wybitnych filmowców, takich jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Paweł Pawlikowski, Jerzy Stuhr, Agnieszka Holland, Janusz Zaorski, Marek Koterski, Małgorzata Szumowska czy Daniel Olbrychski. Nie zabrakło głosu młodszego pokolenia, m.in. Agnieszki Smoczyńskiej, Jana P. Matuszyńskiego, Korka Bojanowskiego, Piotra Domalewskiego i Marii Zbąskiej.

Wydarzenia z cyklu "50 na 50" odbywały się od marca do grudnia 2025 roku. Projekt gościł zarówno w kinach studyjnych, plenerowych, jak i DKF-ach. Swoje przeglądy organizowały domy i ośrodki kultury oraz biblioteki i mediateki. Z oferty korzystali także studenci uniwersytetów i szkół filmowych. 50-lecie FPFF ponadto świętowały inne festiwale, m.in. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest w Toruniu, Kino na Granicy w Cieszynie, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu czy Bana Film Festiwal w Pleszewie.

Lista wszystkich przeglądów realizowanych w ramach "50 na 50" oraz mapa ich lokalizacji jest dostępna na stronie festiwalu w Gdyni. Organizatorem "50 na 50" jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Interia jest patronem projektu "50 na 50".