50. FPFF w Gdyni. Poznaliśmy tytuły Mistrzowskiej Piątki

Prezentowane filmy złożą się na wyjątkowe spotkanie z klasyką i odkryciami ostatniej dekady. Co istotne, każdy seans w tej sekcji będzie miał dwoje bohaterów: film i twórcę, który go wskazał. Po projekcji dowiemy się, co stało za wyborem właśnie tego tytułu, zadamy też twórcom pytania o to, jakimi są widzami i jak się kształtował ich filmowy świat. Rozmowy będą łączyć kinomanów – twórców i widzów. Bo filmowcy to również widzowie – wrażliwi i pełni pasji – choć stosunkowo rzadko mamy okazję pytać ich o filmy inne niż te, które sami realizują.

50. FPFF w Gdyni. Jakie filmy znalazły się w Mistrzowskiej Piątce?

Sonia Bohosiewicz wybrała dwa krótsze filmy Janusza Majewskiego: "Awatar czyli zamiana dusz" i "Ja gorę!", Ewa Braun "Wrota Europy" Jerzego Wójcika, Agnieszka Holland "Córki dancingu" Agnieszki Smoczyńskiej, Marcin Koszałka "Szpital przemienienia" Edwarda Żebrowskiego, a Marek Koterski "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy.

Sonia Bohosiewicz: "Janusz Majewski – reżyser, którego podziwiałam i człowiek, którego pokochałam. Na FPFF chciałabym przypomnieć znaną twarz autora 'Excentryków'. Janusz Majewski na początku kariery wprowadzał do polskiego kina nowe gatunki: horror, kino fantastyczno-naukowe, groteskę. I robił to genialnie. Pokażę film telewizyjny 'Awatar czyli zamianę dusz', adaptację futurystycznego opowiadania Teofila Gautiera z 1964 roku, oraz 'Ja gorę!' z 1967 roku, półgodzinną etiudę uważaną za pierwszy polski horror. Wczesny Majewski, już wówczas dysponujący świetnym warsztatem, firmował kino pełne humoru, dowcipu, inteligencji, czyli wszystkie cechy tak bardzo nam dzisiaj potrzebne. I o tym także będę chciała opowiedzieć podczas gdyńskiej rozmowy z Łukaszem Maciejewskim".

Ewa Braun: "Chcę przypomnieć film rzadziej pokazywany, a który onegdaj zachwycił mnie swoimi wizualnymi walorami, jak i przekazem dramatycznych treści. Film w reżyserii Jerzego Wójcika 'Wrota Europy'. Adaptacja opowiadania Melchiora Wańkowicza znalazła swój artystyczny wyraz w realizacji z udziałem wybitnych, utalentowanych twórców: Witolda Sobocińskiego (zdjęcia), Janusza Sosnowskiego (scenografia), Magdaleny Tesławskiej i Pawła Grabarczyka (kostiumy). Byli nagrodzeni Orłami i na FPFF za swój wkład do filmu".

Agnieszka Holland: "'Córki dancingu' to zaskakujący, oryginalny i pełen energii film – i to nie tylko na tle polskiego kina. Koncept, forma, muzyka, humor i sensualna witalność – to pierwsze określenia, które przychodzą mi do głowy w kontekście tego błyskotliwego debiutu Agnieszki Smoczyńskiej".

Marcin Koszałka: "'Szpital przemienienia' to film, który poruszył mnie do głębi. Opowiada o granicach człowieczeństwa w świecie pogrążonym w obłędzie, bliski rozpadu – cicho, ale z ogromną siłą. Edward Żebrowski, sam zmagający się z chorobą i doświadczeniem wykluczenia, stworzył dzieło boleśnie szczere i głęboko aktualne".

Marek Koterski: "Nigdy nie zastanawiałem się, dlaczego 'Popiół i diament' stał się dla mnie taki ważny. Kiedy idę do kina, to oczekuję, że film:

a) będzie mi się oglądał,

b) będzie mnie obchodził/że go 'poczuję plecami'

c) i że chciałbym go obejrzeć jeszcze raz.

'Popiół i diament' obejrzałem 21 razy".

"Towarzyszyć Markowi Koterskiemu w dwudziestym drugim oglądaniu 'Popiołu i diamentu' – czy może być większa kinofilska przygoda? A my w cyklu Mistrzowska Piątka mamy takich aż pięć. Na tych seansach wszyscy jesteśmy widzami i widzkami – zarówno osoby związane zawodowo z kinem, jak i te, które doświadczają go przed ekranem. Na sali kinowej łączy nas ten sam dreszcz" – mówi Dyrektorka Artystyczna Festiwalu Joanna Łapińska.

50. FPFF w Gdyni. Kiedy rozpocznie się święto polskiego kina?

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.