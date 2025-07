"To niezwykle radosna wiadomość dla mnie! Jestem zaszczycona decyzją przyznania mi Platynowych Lwów za całokształt dokonań twórczych. Tradycyjnie tą nagrodą wyróżniano przede wszystkim reżyserów, jestem dumna, że decyzją Komitetu Organizacyjnego Festiwalu z rekomendacji Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Rady Programowej Festiwalu otrzymam tę niezwykle prestiżową nagrodę. Szczególnie, że wręczenie odbędzie się na Gali Jubileuszowego 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jestem miło usatysfakcjonowana, że po raz drugi po reżyserce Agnieszce Holland zostanie wyróżniona twórczyni kobieta" - komentuje laureatka, Ewa Braun.

Reklama

"W tym roku Platynowe Lwy otrzyma artystka obdarzona wyjątkową filmową wrażliwością, a przy tym niezwykle precyzyjna w swoich działaniach. W misternych światach, które kreuje na planie, gra każdy szczegół, faktura, kolor i kształt. 'Praca w filmie jest odbywaniem niezwykłej podroży w czasie' - mówi Ewa Braun, a ja już się cieszę na wspólną podróż z laureatką w Gdyni - podkreśla Dyrektorka Artystyczna, Joanna Łapińska.

Wybór laureatki komentuje reżyser Jan P. Matuszyński, Przewodniczący Rady Programowej FPFF: "Platynowe Lwy trafią w tym roku w ręce osoby, która łączy historię kina z teraźniejszością. Jako przewodniczący Rady Programowej FPFF, która wyszła z propozycją tej kandydatury, jestem szczęśliwy, że możemy wyróżnić Panią Ewę Braun, która dzięki swojej pracy potrafi sprawić, że wydaje nam się, że zatrzymuje się czas. Oby kino zawsze miało taką ponadczasową moc".

Ewa Braun: Sylwetka laureatki Platynowych Lwów

Ewa Braun to scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz, profesorka sztuki, wykładowczyni Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w latach 1999-2023 Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, gdzie pod jej kierunkiem powstało 120 etiud studenckich.

Laureatka Oscara za dekorację wnętrz do "Listy Schindlera" Stevena Spielberga (wraz z Allanem Starskim, 1994) oraz Nagrody za scenografię na 12. FPFF za film "Cudowne dziecko" Waldemara Dzikiego (wraz z zespołem scenografów i dekoratorów wnętrz, 1987).

Współpracowała przy ponad 60 filmach kinowych i telewizyjnych oraz serialach z wybitnymi polskimi i zagranicznymi reżyserami i reżyserkami. Kostiumy zaprojektowała między innymi do "Przejścia podziemnego" (1973) Krzysztofa Kieślowskiego, "Zazdrości i medycyny" (1973) i "Zaklętych rewirów" (1975) Janusza Majewskiego oraz "Szpitala Przemienienia"Edwarda Żebrowskiego. Jako dekoratorka wnętrz pracowała m.in. ze Stevenem Spielbergiem przy "Liście Schindlera" (1994), z Volkerem Schlöndorffem przy "Królu Olch" (1996), z Januszem Majewskim przy "Sprawie Gorgonowej"(1977), serialu "Królowa Bona" (1980), "Epitafium dla Barbary Radziwiłłównej" (1982) i "C.K. Dezerterach" (1985) i "Złocie Dezerterów" (1998), z Janem Rybkowskim i Markiem Nowickim przy serialu "Kariera Nikodema Dyzmy" (1980), z Wojciechem Jerzym Hasem przy "Nieciekawej historii" (1982), z Agnieszką Holland przy "Europie, Europie" (1992), Tadeuszem Konwickim przy "Lawie" (1989), z Andrzejem Wajdą przy "Wielkim Tygodniu" (1995), z Krzysztofem Zanussim przy "Iluminacji" (1972), "Barwach ochronnych" (1976), "Wherever you are" (1988). Jako scenografka m.in. Costą-Gavrasem przy "Życie za życie. Maksymilian Kolbe" (1990), "Dotknięciu ręki" (1992) i "Bracie naszego Boga" (1997) i "Małej Apokalipsie" (1992) i Peterem Kassovitzem przy "Jakubie kłamcy" (1999).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", jest członkinią Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej oraz członkinią i założycielką Polskiej Akademii Filmowej. W latach 1990-1996 zasiadała w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Podczas destiwalu odbędą się wydarzenia z udziałem laureatki. Obejrzymy "Nieciekawą historię" Wojciecha Jerzego Hasa z dekoracją wnętrz Ewy Braun. Dodatkowo laureatka weźmie udział w sekcji Mistrzowska Piątka oraz przygotuje masterclass.

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 22-27 września 2025 roku. Producentem FPFF jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.