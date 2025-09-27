50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych: pierwsi nagrodzeni

Werdykt Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych

Znany jest już werdykt Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas Młodej Gali, która odbyła się w piątek na Nowej Scenie gdyńskiego Teatru Muzycznego, ogłoszono także zdobywców tegorocznych nagród pozaregulaminowych.



Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych - obradujące w składzie reżyserka, producentka i montażystka Kasia Adamik (przewodnicząca), aktor Mirosław Baka i reżyserka, scenarzystka Monika Majorek - przyznało Nagrodę im. Lucjana Bokińca filmowi "Slap" Mikołaja Piszczana. To opowieść o mężczyźnie uczestniczącym w zawodach slap fightingowych, który "przekracza kolejne granice nie zważając na konsekwencje".

"Za stworzenie poruszającego portretu młodego mężczyzny na tle aktualnej rzeczywistości. Za wyraziste opowiedzenie gniewu, frustracji i skrywanej wrażliwości. Za fantastyczną reżyserię, która ani na moment nie zapomina o widzu. Za mocny film, który pozostanie w nas na długo" - podkreślili jurorzy w uzasadnieniu werdyktu.

Nagroda specjalna w tym konkursie trafiła do "Szmoncesu o dybuku" Macieja Tyburskiego, wyróżnienia zaś - do "Ludzi i rzeczy" Damiana Kosowskiego oraz "Taty nie ma" Jana Saczka.

50. FPFF w Gdyni: nagrody pozaregulaminowe

Tradycyjnie w trakcie uroczystości wręczono nagrody pozaregulaminowe, przyznawane przez sponsorów, partnerów festiwalu i dziennikarzy. Czterema z nich - Złotym Kangurem, Nagrodą Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Złotym Klakierem dla najdłużej oklaskiwanego filmu oraz Nagrodą organizatorów festiwali i przeglądów filmu polskiego za granicą - wyróżniono "Ministrantów" Piotra Domalewskiego.

Nagrodę Dziennikarzy i Dziennikarek akredytowanych przy 50. FPFF w Gdyni oraz za najlepszą reżyserię obsady otrzymał film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - jego autorka, debiutująca w długim metrażu Emi Buchwald oraz reżyserka castingu Katarzyna Gryciuk-Krzywda.

Międzynarodowe jury Stowarzyszenia CICAE, złożone z właścicieli kin studyjnych i dyrektorów programowych, w kategorii najlepszy debiut reżyserski lub drugi film nagrodziło "CAPO" Roberta Kwilmana. Z kolei Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych "Don Kichot" odebrał Wojciech Smarzowski za "Dom dobry" .

Nagroda Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka powędrowała do filmu "Oskar, Patka i złoto Bałtyku" , reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej

Nagrodę Jury Młodych otrzymała produkcja Kordiana Kądzieli "Larp. Miłość, trolle i inne questy" .

Pełną listę nagród pozaregulaminowych znajdziecie na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W sobotę wieczorem w Teatrze Muzycznym odbędzie się gala zamknięcia festiwalu, podczas której dowiemy się, kim są laureaci Konkursu Głównego i Konkursu Perspektywy. Uroczystość będzie można oglądać w TVP Kultura.

