50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych: pierwsi nagrodzeni
Poznaliśmy pierwsze werdykty, które zapadły podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Nagrodę Dziennikarzy otrzymała Emi Buchwald za film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Jurorzy Konkursu Filmów Krótkometrażowych nagrodzili "Slap" Mikołaja Piszczana. Kilka nagród zebrali "Ministranci" Piotra Domalewskiego. Kim są pozostali laureaci?
Znany jest już werdykt Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas Młodej Gali, która odbyła się w piątek na Nowej Scenie gdyńskiego Teatru Muzycznego, ogłoszono także zdobywców tegorocznych nagród pozaregulaminowych.
Jury Konkursu Filmów Krótkometrażowych - obradujące w składzie reżyserka, producentka i montażystka Kasia Adamik (przewodnicząca), aktor Mirosław Baka i reżyserka, scenarzystka Monika Majorek - przyznało Nagrodę im. Lucjana Bokińca filmowi "Slap" Mikołaja Piszczana. To opowieść o mężczyźnie uczestniczącym w zawodach slap fightingowych, który "przekracza kolejne granice nie zważając na konsekwencje".
"Za stworzenie poruszającego portretu młodego mężczyzny na tle aktualnej rzeczywistości. Za wyraziste opowiedzenie gniewu, frustracji i skrywanej wrażliwości. Za fantastyczną reżyserię, która ani na moment nie zapomina o widzu. Za mocny film, który pozostanie w nas na długo" - podkreślili jurorzy w uzasadnieniu werdyktu.
Nagroda specjalna w tym konkursie trafiła do "Szmoncesu o dybuku" Macieja Tyburskiego, wyróżnienia zaś - do "Ludzi i rzeczy" Damiana Kosowskiego oraz "Taty nie ma" Jana Saczka.
Tradycyjnie w trakcie uroczystości wręczono nagrody pozaregulaminowe, przyznawane przez sponsorów, partnerów festiwalu i dziennikarzy. Czterema z nich - Złotym Kangurem, Nagrodą Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Złotym Klakierem dla najdłużej oklaskiwanego filmu oraz Nagrodą organizatorów festiwali i przeglądów filmu polskiego za granicą - wyróżniono "Ministrantów" Piotra Domalewskiego.
Nagrodę Dziennikarzy i Dziennikarek akredytowanych przy 50. FPFF w Gdyni oraz za najlepszą reżyserię obsady otrzymał film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - jego autorka, debiutująca w długim metrażu Emi Buchwald oraz reżyserka castingu Katarzyna Gryciuk-Krzywda.
Międzynarodowe jury Stowarzyszenia CICAE, złożone z właścicieli kin studyjnych i dyrektorów programowych, w kategorii najlepszy debiut reżyserski lub drugi film nagrodziło "CAPO" Roberta Kwilmana. Z kolei Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych "Don Kichot" odebrał Wojciech Smarzowski za "Dom dobry".
Nagroda Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka powędrowała do filmu "Oskar, Patka i złoto Bałtyku", reż. Magdalena Nieć, Mariusz Palej
Nagrodę Jury Młodych otrzymała produkcja Kordiana Kądzieli "Larp. Miłość, trolle i inne questy".
Pełną listę nagród pozaregulaminowych znajdziecie na stronie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
W sobotę wieczorem w Teatrze Muzycznym odbędzie się gala zamknięcia festiwalu, podczas której dowiemy się, kim są laureaci Konkursu Głównego i Konkursu Perspektywy. Uroczystość będzie można oglądać w TVP Kultura.