Polacy wybierają te filmy na 11 listopada. Wzruszenie gwarantowane
Czasem wystarczy dobry film, by poczuć dumę z historii Polski. Sprawdź, co obejrzeć w Święto Niepodległości.
11 listopada to dzień pełen symboliki, wspólnego świętowania i zadumy nad historią naszego kraju. Choć w całej Polsce odbywają się uroczystości, marsze i koncerty, nie wszyscy chcą lub mogą w nich uczestniczyć. Dla wielu idealnym sposobem na uczczenie Święta Niepodległości jest spokojny wieczór z dobrym filmem, który przypomina o drodze Polaków do wolności.
Poniżej przedstawiamy najlepsze filmy patriotyczne, które warto obejrzeć 11 listopada.
"Niepodległość" to dokument, który powstał w 2018 roku, dokładnie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. Wykorzystano w nim odrestaurowane, pokolorowane materiały z lat 1914-1923. Widz ma okazję zobaczyć, jak wyglądało życie w czasach, gdy kraj dopiero się odradzał, a także jak wielkim wysiłkiem było budowanie nowej państwowości po 123 latach zaborów.
Film można obejrzeć na platformie Polsat Box Go.
Andrzej Wajda w poruszający sposób ukazał dramat polskich oficerów zamordowanych przez Armię Czerwoną w 1940 roku oraz losy ich rodzin, które przez dziesięciolecia żyły w kłamstwie. "Katyń" to film o bólu, utracie i potrzebie prawdy, a także o milczeniu, które potrafi być bardziej bolesne niż śmierć. Znakomita gra Mai Ostaszewskiej i Artura Żmijewskiego oraz muzyka Krzysztofa Pendereckiego nadają całości wyjątkową siłę.
Produkcja dostępna jest na platformie TV Smart.
Wojciech Smarzowski stworzył obraz, który trudno zapomnieć, a jego seans wręcz wbija w fotel. "Wołyń" to opowieść o miłości, nienawiści i przerażających wydarzeniach na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej. Film nie unika trudnych tematów, ale ukazuje je z artystycznym wyczuciem i realizmem, który potrafi wstrząsnąć. Michalina Łabacz i Arkadiusz Jakubik kreują postaci niezwykle prawdziwe, a kamera oddaje dramat tamtych dni w całej jego surowości.
Film można obejrzeć w serwisach Canal+, TV Smart, TVP VOD, Premiery Canal+ oraz Megogo.
Jan Komasa zaprosił widzów do świata młodych ludzi, którzy w czasie Powstania Warszawskiego stanęli do walki o wolność, choć zapłacili za to najwyższą cenę. "Miasto 44" zachwyca realizacją, efektami specjalnymi i emocjami - to film o odwadze, miłości i sile ducha. Józef Pawłowski, Zofia Wichłacz i Anna Próchniak stworzyli przekonujące, pełne energii kreacje, które na długo pozostają w pamięci.
Film można obejrzeć w serwisach TVP VOD, Canal+, SkyShowtime, CDA Premium, Prime Video, Megogo, Premiery Canal+, TV Smart, Rakuten TV, Player oraz Play Now.
Akcja filmu rozgrywa się we wrześniu 1939 roku, kiedy garstka żołnierzy przez siedem dni stawia czoła niemieckiej armii. Paweł Chochlew nie ogranicza się jednak do pokazania walk - portretuje także ludzkie emocje, wahania i konflikty. "Tajemnica Westerplatte" to przypomnienie, że patriotyzm to nie tylko walka z bronią, ale i odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji. Michał Żebrowski i Andrzej Grabowski wypadli w swoich rolach niezwykle autentycznie.
Film dostępny jest w serwisach FilmBox, CDA Premium oraz Canal+.
Andrzej Wajda sięgnął po biografię Lecha Wałęsy, ukazując, jak zwykły robotnik z Gdańska stał się symbolem przemian w Polsce i na świecie. Film pokazuje nie tylko drogę przywódcy "Solidarności", ale też jego życie rodzinne i ludzkie słabości. Robert Więckiewicz w roli Wałęsy jest charyzmatyczny i wiarygodny, a Agnieszka Grochowska dodaje historii ciepła i autentyczności.
Film można obejrzeć na platformie TVP VOD.
W "Legionach" widz zostaje przeniesiony do lat 1914-1916, gdy młodzi Polacy walczyli o niepodległość pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. To film o pasji, poświęceniu i dojrzewaniu w trudnych czasach. Sebastian Fabijański, Bartosz Gelner i Wiktoria Wolańska stworzyli wiarygodne postaci, w których splatają się emocje, ideały i pragnienia. Całość uzupełniają piękne zdjęcia i monumentalna muzyka.
Produkcję można znaleźć w ofercie platform CDA Premium, Megogo, TVP VOD, Player, Rakuten TV oraz Premiery Canal+.
Akcja filmu Filipa Bajona rozgrywa się na Kaszubach, gdzie przez dziesięciolecia obok siebie żyli Polacy, Niemcy i Kaszubi. Zmieniające się czasy i wojenne konflikty wystawiają te relacje na ciężką próbę. "Kamerdyner" to opowieść o miłości i lojalności, a jednocześnie o tragicznych wyborach, które stawia przed człowiekiem historia. W rolach głównych wystąpili Janusz Gajos, Sebastian Fabijański i Anna Radwan.
Film można obejrzeć na platformie TVP VOD.
Tomasz Bagiński w zaledwie osiem minut potrafił opowiedzieć tysiąc lat historii Polski. Dynamiczna, pełna symboli animacja zachwyca zarówno dzieci, jak i dorosłych. To świetna propozycja dla rodzin, które chcą w przystępny sposób przybliżyć najmłodszym temat niepodległości i historii kraju. Bez słów, lecz z ogromnym ładunkiem emocji.
Film można obejrzeć na platformie YouTube.
W przeciwieństwie do pozostałych propozycji, "1920. Wojna i miłość" to serial, a nie film. Produkcja Macieja Migasa przenosi widzów do lat 1918-1920, gdy Polska broniła dopiero co odzyskanej niepodległości. Losy trzech żołnierzy pochodzących z różnych zaborów splatają się w dramatycznych okolicznościach walki o wspólny cel. To historia o przyjaźni, honorze i miłości do ojczyzny, pokazana z rozmachem i emocjami. W rolach głównych występują Jakub Wesołowski i Wojciech Zieliński.
Serial można obejrzeć na platformie TVP VOD.
