11 listopada to dzień pełen symboliki, wspólnego świętowania i zadumy nad historią naszego kraju. Choć w całej Polsce odbywają się uroczystości, marsze i koncerty, nie wszyscy chcą lub mogą w nich uczestniczyć. Dla wielu idealnym sposobem na uczczenie Święta Niepodległości jest spokojny wieczór z dobrym filmem, który przypomina o drodze Polaków do wolności.



Poniżej przedstawiamy najlepsze filmy patriotyczne, które warto obejrzeć 11 listopada.

"Niepodległość"

"Niepodległość" to dokument, który powstał w 2018 roku, dokładnie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę wolności. Wykorzystano w nim odrestaurowane, pokolorowane materiały z lat 1914-1923. Widz ma okazję zobaczyć, jak wyglądało życie w czasach, gdy kraj dopiero się odradzał, a także jak wielkim wysiłkiem było budowanie nowej państwowości po 123 latach zaborów.

Film można obejrzeć na platformie Polsat Box Go.

"Katyń"

Andrzej Wajda w poruszający sposób ukazał dramat polskich oficerów zamordowanych przez Armię Czerwoną w 1940 roku oraz losy ich rodzin, które przez dziesięciolecia żyły w kłamstwie. "Katyń" to film o bólu, utracie i potrzebie prawdy, a także o milczeniu, które potrafi być bardziej bolesne niż śmierć. Znakomita gra Mai Ostaszewskiej i Artura Żmijewskiego oraz muzyka Krzysztofa Pendereckiego nadają całości wyjątkową siłę.

Produkcja dostępna jest na platformie TV Smart.

"Wołyń"

Wojciech Smarzowski stworzył obraz, który trudno zapomnieć, a jego seans wręcz wbija w fotel. "Wołyń" to opowieść o miłości, nienawiści i przerażających wydarzeniach na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej. Film nie unika trudnych tematów, ale ukazuje je z artystycznym wyczuciem i realizmem, który potrafi wstrząsnąć. Michalina Łabacz i Arkadiusz Jakubik kreują postaci niezwykle prawdziwe, a kamera oddaje dramat tamtych dni w całej jego surowości.

Film można obejrzeć w serwisach Canal+, TV Smart, TVP VOD, Premiery Canal+ oraz Megogo.

"Miasto 44"

Jan Komasa zaprosił widzów do świata młodych ludzi, którzy w czasie Powstania Warszawskiego stanęli do walki o wolność, choć zapłacili za to najwyższą cenę. "Miasto 44" zachwyca realizacją, efektami specjalnymi i emocjami - to film o odwadze, miłości i sile ducha. Józef Pawłowski, Zofia Wichłacz i Anna Próchniak stworzyli przekonujące, pełne energii kreacje, które na długo pozostają w pamięci.



Film można obejrzeć w serwisach TVP VOD, Canal+, SkyShowtime, CDA Premium, Prime Video, Megogo, Premiery Canal+, TV Smart, Rakuten TV, Player oraz Play Now.

Zdjęcie Anna Próchniak i Józef Pawłowski na planie "Miasta 44" / Krzemiński Jordan / AKPA

"Tajemnica Westerplatte"

Akcja filmu rozgrywa się we wrześniu 1939 roku, kiedy garstka żołnierzy przez siedem dni stawia czoła niemieckiej armii. Paweł Chochlew nie ogranicza się jednak do pokazania walk - portretuje także ludzkie emocje, wahania i konflikty. "Tajemnica Westerplatte" to przypomnienie, że patriotyzm to nie tylko walka z bronią, ale i odwaga w podejmowaniu trudnych decyzji. Michał Żebrowski i Andrzej Grabowski wypadli w swoich rolach niezwykle autentycznie.



Film dostępny jest w serwisach FilmBox, CDA Premium oraz Canal+.

"Wałęsa. Człowiek z nadziei"

Andrzej Wajda sięgnął po biografię Lecha Wałęsy, ukazując, jak zwykły robotnik z Gdańska stał się symbolem przemian w Polsce i na świecie. Film pokazuje nie tylko drogę przywódcy "Solidarności", ale też jego życie rodzinne i ludzkie słabości. Robert Więckiewicz w roli Wałęsy jest charyzmatyczny i wiarygodny, a Agnieszka Grochowska dodaje historii ciepła i autentyczności.



Film można obejrzeć na platformie TVP VOD.

Zdjęcie Agnieszka Grochowska i Robert Więckiewicz w filmie "Wałęsa. Człowiek z nadziei" / Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS / East News

"Legiony"

W "Legionach" widz zostaje przeniesiony do lat 1914-1916, gdy młodzi Polacy walczyli o niepodległość pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. To film o pasji, poświęceniu i dojrzewaniu w trudnych czasach. Sebastian Fabijański, Bartosz Gelner i Wiktoria Wolańska stworzyli wiarygodne postaci, w których splatają się emocje, ideały i pragnienia. Całość uzupełniają piękne zdjęcia i monumentalna muzyka.



Produkcję można znaleźć w ofercie platform CDA Premium, Megogo, TVP VOD, Player, Rakuten TV oraz Premiery Canal+.

"Kamerdyner"

Akcja filmu Filipa Bajona rozgrywa się na Kaszubach, gdzie przez dziesięciolecia obok siebie żyli Polacy, Niemcy i Kaszubi. Zmieniające się czasy i wojenne konflikty wystawiają te relacje na ciężką próbę. "Kamerdyner" to opowieść o miłości i lojalności, a jednocześnie o tragicznych wyborach, które stawia przed człowiekiem historia. W rolach głównych wystąpili Janusz Gajos, Sebastian Fabijański i Anna Radwan.



Film można obejrzeć na platformie TVP VOD.

"Animowana historia Polski"

Tomasz Bagiński w zaledwie osiem minut potrafił opowiedzieć tysiąc lat historii Polski. Dynamiczna, pełna symboli animacja zachwyca zarówno dzieci, jak i dorosłych. To świetna propozycja dla rodzin, które chcą w przystępny sposób przybliżyć najmłodszym temat niepodległości i historii kraju. Bez słów, lecz z ogromnym ładunkiem emocji.



Film można obejrzeć na platformie YouTube.

"1920. Wojna i miłość"

W przeciwieństwie do pozostałych propozycji, "1920. Wojna i miłość" to serial, a nie film. Produkcja Macieja Migasa przenosi widzów do lat 1918-1920, gdy Polska broniła dopiero co odzyskanej niepodległości. Losy trzech żołnierzy pochodzących z różnych zaborów splatają się w dramatycznych okolicznościach walki o wspólny cel. To historia o przyjaźni, honorze i miłości do ojczyzny, pokazana z rozmachem i emocjami. W rolach głównych występują Jakub Wesołowski i Wojciech Zieliński.

Serial można obejrzeć na platformie TVP VOD.

