To jeszcze nie koniec sporu byłych małżonków. Domaga się 35 mln dolarów

Historia "Brangeliny" dobiegła końca w 2024 roku

Para, która pobrała się w 2014 roku, była przez lata symbolem hollywoodzkiego małżeństwa - przez media nazywana "Brangeliną". Mają sześcioro dzieci, które były częścią skomplikowanego sporu o opiekę. Jolie złożyła pozew o rozwód w 2016 roku, powołując się na "różnice nie do pogodzenia", a sprawa rozwodowa stała się jednym z najbardziej medialnych wydarzeń w Hollywood.

Małżeństwo gwiazd oficjalnie dobiegło końca w grudniu 2024 roku. Osiągnęli ugodę po ośmiu długich latach sporów. W tamtym czasie nierozwiązana pozostała jedna kwestia ich wspólnego majątku - mowa o o winnicy Chateau Miraval, którą para kupiła w 2008 roku. Pitt oskarżył Jolie o sprzedaż swoich udziałów w nieruchomości bez jego zgody, co wywołało trwający spór prawny.

Reklama

Spór o Chateau Miraval. Brad Pitt domaga się wysokiego odszkodowania

Niedawno magazyn "People" i "USA Today" wyjawiły dokumenty sądowe oraz prywatne konwersacje Angeliny z jej pełnomocnikami z 2023 roku. To właśnie w nich dowiadujemy się, że Pitt ubiega się o wysokie odszkodowanie za wspólnie nabytą posiadłość. Chce od byłej małżonki aż 35 mln dolarów.

"Muszę pozbyć się wszelkiego stresu" - pisała. "Szczerze mówiąc, czuję, że robi mi się niedobrze z powodu zmartwień. Chciałabym więc, żebyśmy porozmawiali o lepszym wsparciu. I o tym, żeby nie kontynuować relacji, które, jak widzisz, mnie stresują."

"Uciążliwy charakter każdej produkcji to kwestia wymyślona przez samego pana Pitta - pozywa on panią Jolie o 35 milionów dolarów odszkodowania. (...) W rezultacie musi ponieść koszty sporządzenia dokumentów, które wykażą (lub nie wykażą) te szkody" - mieli napisać prawnicy Jolie.

"To po raz kolejny potwierdza, że ten pozew jest przejawem wieloletnich starań pana Pitta o nękanie i kontrolowanie Angeliny. Z niecierpliwością czekamy na nadchodzącą rozprawę" - oznajmił adwokat Paul Murphy.

Byli małżonkowie ponownie spotkają się na rozprawie już 17 grudnia.

Hollywoodzki gwiazdor zapomniał już o byłej żonie

Brad Pitt nie rozpamiętuje już relacji z byłą żoną. Od dłuższego czasu tworzy relację z nową ukochaną - Ines de Ramon. 33-letnia Szwajcarka, choć dotąd pozostawała poza zasięgiem fleszy, zyskała rozgłos jako była żona Paula Wesleya - aktora znanego z roli Stefana Salvatore w serialu "Pamiętniki wampirów". De Ramon, z wykształcenia specjalistka w dziedzinie administracji biznesowej, karierę związała z branżą jubilerską. Pracowała dla prestiżowych marek, takich jak Christie's i De Grisogono, a obecnie jest wiceprezeską Anita Ko Jewelry, luksusowej firmy biżuteryjnej uwielbianej przez gwiazdy.

Aktor coraz częściej pojawia się na czerwonych dywanach u boku nowej ukochanej. Para ma poważnie planować wspólną przyszłość: ślub oraz dzieci.

Zdjęcie Brad Pitt i jego obecna partnerka Ines de Ramon na premierze filmu "F1" w Londynie / AKPA

Zobacz też: Wzloty i upadki hollywoodzkiej gwiazdy. Zasłynęła dzięki głośnej serii