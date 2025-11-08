Jest w coraz gorszym stanie. Tak teraz wygląda chory gwiazdor

Bruce Willis ubrany był w T-shirt, spodnie i trampki, na głowie miał czapeczkę baseballową, a na oczach okulary przeciwsłoneczne.

Znanemu aktorowi podczas spaceru towarzyszył opiekun, który trzymał go za rękę.

Bruce Willis skończył w tym roku 70 lat. Uznawany jest za jedną z największych gwiazd kina. Wystąpił w wielu kultowych produkcjach, zdobywając uznanie krytyków oraz publiczności. W ostatnich latach musiał się jednak wycofać z branży i z życia publicznego z powodu postępującej choroby.

Wiosną 2022 roku Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej z powodu problemów zdrowotnych. Wówczas jego rodzina poinformowała, że choruje na afazję. W lutym 2023 roku ujawniono, że dolegliwością na którą cierpi gwiazdor jest jednak otępienie czołowo-skroniowe. To postępujące schorzenie neurodegeneracyjne, na które obecnie nie ma skutecznego leczenia.

Bruce Willis nie mieszka już z rodziną

Bruce Willis nie mieszka już ze swoją żoną Emmą Heming Willis i ich córkami - 13-letnią Mabel i 11-letnią Evelyn. Podczas wywiadu dla ABC News z Diane Sawyer, żona artysty ujawniła, że mąż przeprowadził się do drugiego domu, aby mógł otrzymywać całodobową opiekę.

Powiedziała, że była to "jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musiała podjąć", odkąd w 2023 roku Willis otrzymał diagnozę. Emma ujawniła, że codziennie odwiedza męża, jednocześnie nie ukrywając przed córkami powagi sytuacji.

"Nigdy nie chciałam, żeby myślały, że on nie zwraca na nie uwagi. To była ulga, bo w końcu zrozumiały, co się dzieje" - opowiadała.

Mimo to przyznała, że zaczęła izolować rodzinę od innych i przestała zapraszać przyjaciółki córek do domu. "Nie wiedziałam, czy inni rodzice czuliby się komfortowo, zostawiając u nas swoje dziecko" - wyjaśniła Emma. - "Odizolowałam całą naszą rodzinę i zrobiłam to świadomie. To był naprawdę trudny czas".

Choć była modelka podkreśliła, że jej mąż cieszy się dobrym zdrowiem fizycznym, dodała: "Jego mózg go zawodzi. Język zanika, ale nauczyliśmy się dostosowywać. Mamy swój własny sposób komunikowania się z nim".

W najnowszym wywiadzie z Katie Couric żona Bruce'a Willisa została zapytana, czy gwiazdor ją pamięta. "Ludzie ciągle pytają mnie, czy Bruce wie, kim jestem i odpowiadam: 'Tak, pamięta, bo ma FTD, nie chorobę Alzheimera'. Uważam, że to naprawdę ważne, aby ludzie zrozumieli, że choroba ta dotyka innej części mózgu" - wyjaśniła.

Emma Heming Willis podkreśliła także, że nieodłączną częścią tego trudnego doświadczenia było pogodzenie się z faktem, że Bruce nie wyzdrowieje w cudowny sposób.

"Dla mnie najważniejsze było dojście do diagnozy i zrozumienie, z czym dokładnie mamy do czynienia. I uświadomienie sobie, że nie ma leczenia i nie ma lekarstwa" - przyznała.