Rob Reiner i jego żona Michele zostali znalezieni martwi w niedzielę w swoim domu w Los Angeles. Na ciałach obu ofiar stwierdzono obrażenia mogące wskazywać na użycie ostrego narzędzia; policja uznała, że byli ofiarami zabójstwa. Córka pary była pierwszą osobą, która odkryła ciała i wezwała służby.

Syn Roba Reinera przebywa w więzieniu. Brak możliwości zwolnienia za kaucją

Początkowo 32-letni syn pary, Nick Reiner, został zatrzymany przez policję w celu przesłuchania. Kilka godzin później doszło do aresztowania pod zarzutem zabójstwa rodziców. W związku z tym, że Nick jest głównym podejrzanym, służby ostatecznie uniemożliwiły opcję zwolnienia za kaucją (zaraz po osadzeniu w więzieniu kaucja wynosiła 4 miliony dolarów). Według danych więziennych Nick Reiner przebywa w zakładzie karnym Twin Towers Correctional Facility w centrum Los Angeles.

Zarzuty nie zostały jeszcze wniesione. W komunikacie prasowym policja w Los Angeles poinformowała, że śledczy zamierzają przekazać sprawę prokuratorowi okręgowemu we wtorek.

"Nick Reiner został zlokalizowany i aresztowany około godziny 21:15. Został oskarżony o morderstwo i pozostaje w areszcie bez możliwości zwolnienia za kaucją. We wtorek, 16 grudnia 2025 r., sprawa zostanie przekazana do prokuratury okręgowej hrabstwa Los Angeles w celu rozpatrzenia wniosku o wniesienie aktu oskarżenia" - przekazała policja.

Dzień przed tragedią doszło do kłótni między ojcem a synem

Zdaniem magazynu "People", który powołuje się na "wiele źródeł", Nick zmagał się w przeszłości z wieloma uzależnieniami, przez jakiś czas był bezdomny i ma za sobą ponad tuzin pobytów w ośrodkach odwykowych.

Z doniesień dziennikarzy wynika również, że dzień przed tragedią małżeństwo wybrało się z synem na świąteczne przyjęcie organizowane przez Conana O’Briena. Jak podaje jeden z informatorów obecnych na wydarzeniu, Nick "wywoływał u wszystkich panikę, zachowywał się dziwnie, ciągle pytał ludzi, czy są sławni". Po ostrej wymianie zdań między ojcem i synem cała rodzina opuściła przyjęcie.