Branża filmowa pogrążona w żałobie. Świat żegna Roba Reinera
Cały świat pogrążony jest w żałobie po śmierci cenionego, wszechstronnego reżysera Roba Reinera i jego żony. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo poruszających wpisów, fotografii i wspomnień. "Słowo 'legenda' nie wystarczy" - piszą załamani artyści i fani.
Rzecznik rodziny Reinerów poinformował w niedzielę późnym wieczorem, że Michele i Rob Reinerowie nie żyją. Małżonkowie zostali znalezieni w niedzielę w swoim domu w Los Angeles. Reżyser miał 78 lat, a jego żona 68.
"Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci Michele i Roba Reinerów. Jesteśmy wstrząśnięci tą nagłą stratą i prosimy o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie" - czytamy w oświadczeniu.
"Na chwilę obecną nie poszukujemy nikogo w charakterze podejrzanego ani w żadnej innej roli - powiedział w niedzielę zastępca szefa policji Alan Hamilton na konferencji prasowej, podkreślając, że śledztwo jest wciąż na wczesnym etapie.
Śmierć reżysera i jego żony wywołała poruszenie w mediach na całym świecie. Wpisy gwiazd i fanów są wyrazem hołdu dla wielkiego talentu, utraconego w szokujących okolicznościach. To ogromna strata dla branży filmowej.
"Rob Reiner był uroczym człowiekiem. Rozmawiałem z nim wczoraj wieczorem przez ponad godzinę. Zawsze lubiłem jego towarzystwo. [...] To straszne. Będzie mi go brakowało. Był mądrym, utalentowanym i bardzo rozważnym człowiekiem" - napisał komik Eric Idle na platformie X.
"Rob był moim bohaterem. Prawdziwym wizjonerem i cudowną osobą. Nigdy nie wiadomo, czy w tak tragicznej sytuacji należy publikować posty. Chcę jednak, aby świat dowiedział się tego, co wie tak wielu z nas w branży. Rob był najlepszy" - przekazał reżyser Paul Feig.