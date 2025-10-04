Serce anioła, dusza horroru. Ten film po latach wciąż uwodzi

Powracający po 38 latach na ekrany "Harry Angel" Alana Parkera to dzieło absolutnie kultowe, którego twórcy udało się mistrzowsko połączyć czarny kryminał z okultystycznym horrorem. Oglądanie tego obrazu po latach uzmysławia, jak wielki wpływ miał na kino lat 90. i 2000. Do fascynacji mrocznym dreszczowcem przyznaje się m.in. Christopher Nolan, a jego echa odnaleźć można choćby w okrzykniętym jedną z ciekawszych premier I połowy bieżącego roku - "Grzesznikach" Ryana Cooglera.

"Harry Angel" to ekranizacja najsłynniejszej powieści, zmarłego w 2017 roku Williama Hjortsberga w oryginale noszącej tytuł "Falling Angel", a przez Alana Parkera przemianowanej na "Angel's Heart" czyli "Serce Anioła". Polski tytuł filmu i powieści koncentruje się na jej bohaterze - prywatnym nowojorskim detektywie Harrym Angelu (Mickey Rourke), który w 1955 roku na zlecenie francusko-amerykańskiego biznesmana Louisa Cyphre'a (Robert de Niro) podejmuje się odnalezienia Johnny'ego Favorite'a, niegdyś słynnego piosenkarza, który w wyniku wojennych obrażeń stracił pamięć, a następnie zniknął z prywatnego szpitala, w którym przechodził rekonwalescencję. Angel wyrusza śladami Favorite'a, które z Nowego Jorku zaprowadzą go do Nowego Orleanu, w świat wyznawców voodoo i czarnej magii.

"Harry Angel": po latach dzieło absolutnie kultowe

To jeden z tych rzadkich obrazów, które z każdym kolejnym seansem nie przestają intrygować, odsłaniając przed widzem nowe warstwy i interpretacyjne tropy, podobnie jak o kilka lat starszy, i również odwołujący się do kina noir "Łowca Androidów" Ridleya Scotta. Oba filmy łączy nie tylko postać samotnego detektywa, który próbuje rozwikłać wielopiętrową kryminalną szaradę, ale także fakt, że w momencie premiery poniosły frekwencyjną porażkę, by po latach zyskać status dzieł absolutnie kultowych. W Polsce również tytuł ten przemknął przez ekrany schyłkowego PRL-u, prawdziwą furorę robiąc na pirackich kasetach VHS. A dziś ma szanse zaistnieć w kinach w zupełnie nowej epoce.

I choć od premiery filmu Parkera upłynęło już blisko 40 lat, to jest to jeden z tych tytułów, o których można powiedzieć, że absolutnie opierają się upływowi czasu. To zasługa nie tylko intrygującej fabuły i sprawnej reżyserii, ale także wizualnej narracji i efektownych kreacji aktorskich.

Będący wówczas na topie dzięki rolom w "9 i pół tygodnia" Adriana Lyne'a oraz "Ćmie barowej" Barbeta Schroedera Mickey Rourke tworzy na ekranie jedną z najbardziej ikonicznych postaci detektywa w historii kina. Jego Harry Angel to idealny miks chandlerowskiego cynika z dotkniętym traumą wojennym weteranem, którego osobowość utrzymują w ryzach kolejne dawki alkoholu. A zapadająca w pamięć m.in. dzięki starannie wypielęgnowanym paznokciom demoniczna kreacja Louisa Cyphre'a w wykonaniu Roberta De Niro to absolutny majstersztyk dyskretnej grozy. Zaś ekranową paletę dopełniają Charlotte Rampling jako flirtująca z czarną magią Margaret Krusemark oraz 19-letnia Lisa Bonet w roli praktykującej voodoo Epiphany Proudfoot. Zrealizowana z udziałem jej i Rourke'a ekranowa scena seksu po dziś dzień uchodzi za jedną z najbardziej hipnotyzujących i krwawych w historii kina. A w momencie premiery wywołała interwencję cenzury.

Do fascynacji filmem Alana Parkera przyznaje się m.in. Christopher Nolan

Wizualna warstwa filmu to zasługa stałego współpracownika Parkera - operatora Michaela Seresina, który najpierw prowadzi nas mrocznymi ulicami deszczowego Nowego Jorku, by następnie rozsadzić ekran duszną atmosferą słonecznego Nowego Orleanu. A wrażenia potęguje niepokojąca muzyka Trevora Jonesa, w której na pierwszy plan wybijają się zawodzące dźwięki saksofonu Courtneya Pine'a.

Obraz Parkera przez lata inspirował wielu twórców, na czele z Christopherem Nolanem, który garściami czerpał z "Harry'ego Angela" podczas pracy nad debiutanckim "Memento". Dziś zaś zaliczany jest do filmowej klasyki gatunku southern gothic, który ostatnio znowu jest na topie dzięki znakomitym "Grzesznikom" Ryana Cooglera. A z Hollywood co jakiś czas docierają plotki o możliwym remake'u kultowego klasyka. W 2020 roku, trzy lata po śmierci autora literackiego pierwowzoru Williama Hjortsberga, ukazała się powieściowa kontynuacja - "Angel's Inferno", w której Harry wyrusza do Paryża, by wytropić Louisa Cyphre'a. I choć na filmowy sequel z De Niro i Rourke nie ma szans, niewykluczone, że za jakiś czas Angel powróci w zupełnie nowej odsłonie.

Tymczasem warto rozkoszować się w kinach odświeżonym oryginałem w wersji 4K. Seans "Harry'ego Angela" po latach jest jak raczenie się szklaneczką 40-letniego bourbona, który wyśmienicie się zestarzał, a jego nuty smakowe i zapachowe z czasem stały się jeszcze bardziej złożone i intrygujące.

8/10

"Harry Angel", reż.  Alan Parker, USA 1987, dystrybutor: Reset, premiera kinowa po latach: 10 października 2025 roku.

