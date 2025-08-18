"Pokusa" (2023): odważna kreacja Heleny Englert

"Pokusa" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o sekretach gwiazd sportu i show biznesu. "Pełna mrocznych tajemnic, romansów i pożądania, którego spełnienie naznaczone jest ludzką krzywdą" - pisze o filmie dystrybutor.

Reżyserką jest Maria Sadowska. W filmie w jedną z głównych ról wcieliła się Helena Englert, córkę Jana Englerta i Beaty Ścibakównej. Na ekranie partnerują jej m.in. Piotr Stramowski i Andrea Preti.

Bohaterką filmu jest ambitna i atrakcyjna Inez (w tej roli Helena Englert), która marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie, śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak, jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej kobiety.

"Heaven in Hell" (2023): skomplikowane relacje rodzinne

"Heaven in Hell" , który miał premierę w lutym 2023 roku, to z jednej strony historia płomiennego romansu między 44-letnią Olgą ( Magdalena Boczarska ), która jest sędzią, a 29-letnim Maksem ( Simone Susinna ), wielbicielem sportów ekstremalnych. Drugą osią fabuły są skomplikowane relacje Olgi ze zbuntowaną córką Mają ( Katarzyna Sawczuk ). Maja nie potrafi wybaczyć matce tego, że została przez nią mentalnie opuszczona po śmierci ojca.

Maks zaś, zanim poznał Olgę, miał krótką znajomość z jej córką, co jeszcze bardziej komplikuje ich relacje.

"W naszym kraju rodzina jest stawiana na piedestale, co jest oczywiście samo w sobie bardzo pozytywne. Zdarza się jednak, że jest to piedestał konserwatywny, nieznoszący inności. Olgę relacje rodzinne niesamowicie obciążają. Choć jest kobietą, która nigdy nie miała zamiaru stawać się ideałem Matki Polki, to jednak córka jest dla niej najważniejsza" - tłumaczyła producentka Ewa Lewandowska.

Zdjęcie Simone Susinna i Magdalena Boczarska w "Heaven in Hell" / materiały prasowe

"Dziewczyny z Dubaju" (2021): historia oparta na głośnym reportażu

Piękne kobiety, podróże luksusowymi jachtami i szalone imprezy przy najdroższym szampanie. O młodych Polkach, celebrytkach i modelkach wyjeżdżających do zagranicznych kurortów w celu zarabiania na zapewnianiu rozrywki i towarzystwa bogatym mężczyznom, mówiło się od wielu lat. Film inspirowany był wydarzeniami opisanymi w książce Piotra Krysiaka "Dziewczyny z Dubaju" .

"Czułam tutaj temat na film. Trochę ze względów biznesowych, bo widziałam, jak całą Polskę interesuje ten temat, ale trochę też ze względów misyjnych" - mówiła producentka filmu Dorota "Doda" Rabczewska. Doda podkreślała także, że jej głównym celem było skłonienie kobiet do refleksji nad własnym życiem.

Główna bohaterka - Emi (Paulina Gałążka) - to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Stosunek za wielkie pieniądze dla wielu z nich staje się codziennością. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...

Oparte na prawdziwych wydarzeniach mają - według dystrybutora - zdemaskować hipokryzję polskiego show-biznesu i ujawnić całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki, modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu czy sportu.

Na ekranie oprócz, Gałązki, zobaczymy m.in.: Katarzynę Figurę , Jana Englerta , Beatę Ścibak-Englert , Katarzynę Sawczuk , Olgę Kalicką , Annę Karczmarczyk i Józefa Pawłowskiego . W obsadzie pojawiły się także zagraniczne gwiazdy: Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari. Reżyserii podjęła się Maria Sadowska.

"Sztuka kochania" (2017): z czułością i bez wulgarności

W filmie "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" główną bohaterkę poznajemy w trzech ważnych dla niej etapach życia, które doprowadziły ją do napisania i wydania tytułowej książki, która stała się absolutnym bestsellerem. Sprzedano ją w większej liczbie egzemplarzy niż Biblię i "Pana Tadeusza", na zawsze zmieniając życie intymne milionów Polaków.

"Jest to bardzo nietuzinkowa opowieść, nawet jak na biografię" - przekonywała reżyserka filmu Maria Sadowska . - "Uważam że 'Sztuka kochania' jest bardzo aktualna pod wieloma względami. W dzisiejszych czasach może już nie potrzebujemy tak wiele wiedzy merytorycznej, ponieważ z każdej strony epatują na nas czynności erotyczne, ale zapomnieliśmy o tej drugiej stronie, psychologicznej".

"Zdecydowanie uważam, że przedstawienie scen miłosnych w filmie o takiej tematyce bez pokazania nagości i kobiecych wdzięków mijałoby się z celem. Film dotyka spraw bliskości. Od początku jasno określiliśmy, że aktorzy będą pokazani saute. Chcieliśmy też, żeby ich ciała wyglądały tak samo jak w tamtych czasach. Wydaje mi się, że udało nam się przedstawić te sceny w sposób, który nie jest wulgarny, i z zachowaniem dobrego smaku" - mówił operator Michał Sobociński.

"Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" okazała się jednym z najpopularniejszych filmów granych na ekranach polskich kin w 2017 roku. Zobaczyło go ponad 1,7 mln widzów.

Produkcja zebrała ponadto dobre recenzje i walczyła o Złote Lwy na festiwalu filmowym w Gdyni. Została również wyróżniona dwoma Orłami. Odebrali je Magdalena Boczarska w kategorii najlepsza główna rola kobieca oraz Radzimir Dębski za najlepszą muzykę. Nominacjami do Polskich Nagród Filmowych doceniono również scenariusz, kostiumy i scenografię.

"365 dni" (2020): głośna adaptacja powieści Blanki Lipińskiej

Film "365 dni" powstał na podstawie bestsellerowej książki autorstwa Blanki Lipińskiej. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach.

Massimo Torricelli (Michele Morrone), młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na... pokochanie go.



Za reżyserię odpowiadali Barbara Białowąs i Tomasz Mandes. Film doczekał się jeszcze dwóch odsłon: "365 dni: Ten dzień" oraz "Kolejne 365 dni". Mimo miażdżących recenzji krytyków, pierwszą odsłonę w kinach zobaczyło ponad 1,6 mln widzów.

