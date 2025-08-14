Ma dopiero 16 lat i już odniosła sukces. Rozkochała w sobie całe Hollywood

Julia Butters urodziła się 15 kwietnia 2009. Jest córką aktorki dubbingowej Lorelei Hill Butters oraz Darrina Buttersa, jednego z animatorów studia Disneya. Na ekranach po raz pierwszy pojawiła się w wieku 7 lat. Zagrała wtedy epizodyczną rolę w serialu "Zabójcze umysły".

Julia Butters zachwyciła Tarantino. Dziś robi wielką karierę

Julia Butters miała zaledwie 12 lat, gdy wystąpiła w filmie "Pewnego razu... w Hollywood". To dzięki roli w produkcji Quentina Tarantino o nastolatce usłyszał cały świat. Wcieliła się wówczas w młodą aktorkę, Trudi Fraser, która przygotowuje się do roli w westernie.

"Wszystko zawdzięczam tej roli. Zmieniła moje życie. [...] Staram się uczyć od kolegów z planu, po prostu ich obserwując. Profesjonalizm Leonarda DiCaprio na planie oraz jego sympatyczne zachowanie było dla mnie bardzo inspirujące" - mówiła Butters w jednym z wywiadów.

Młoda aktorka zaintrygowała wielu twórców i niedługo później otrzymała kolejne propozycje. Pierwszą z nich była produkcja Netfliksa "The Gray Man" (2022), gdzie zobaczyliśmy ją u boku Chrisa Evansa i Ryana Goslinga. Niedługo później na ekranach kin pojawili się "Fabelmanowie", film Stevena Spielberga bazujący na jego życiowych doświadczeniach. Gwiazda zagrała postać Reggie Fabelman, która była wzorowana na siostrach reżysera.

Julia Butters znów na wielkim ekranie. "Zakręcony piątek 2" podbija kina

Od 8 sierpnia w polskich kinach można zobaczyć film "Zakręcony piątek 2", kontynuację hitu z 2003 roku. Główne role ponownie odegrały Jamie Lee Curtis oraz Lindsay Lohan, ale nie zabrakło też wielu nowych nazwisk. Buttlers wcieliła się w Harper Coleman, córkę Anny (Lohan). W wywiadach udzielanych po premierze produkcji młoda aktorka była wdzięczna za naukę, jaką mogła wynieść z planu. Nie szczędziła również miłych słów w kierunku odtwórczyń głównych ról. Obie kobiety były dla niej ogromnym wsparciem.

"Jamie Lee Curtis jest niezwykle kochająca i szalona, uwielbiam ją za to" - cytuje ją portal The Hollywood Reporter. Lohan natomiast opisała jako osobę pomocną i pełną pasji. 16-letnia gwiazda doceniła również pracę z reżyserką, Nishą Ganatrą, która obdarzyła ją pełnym zaufaniem:

"To było bardzo osobiste przeżycie, czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłam. Nisha naprawdę mi zaufała, pozwoliła dzielić się spostrzeżeniami. Była dla mnie jak mentorka".

