Kasia Sawczuk — od talent show jako nastolatka do związku z Antkiem Królikowskim

Od samego początku kariery, jeszcze w wieku dziecięcym, Kasia Sawczuk chciała śpiewać. Przed 10 urodzinami wzięła udział w dwóch odcinkach programu "Od przedszkola do Opola", a w 2009 roku wystąpiła w "Mam talent!" z utworem "Tańczące Eurydyki" Anny German. Niestety żadna z tych audycji nie przyniosła jej upragnionej sławy.

Choć nie zdobyła szturmem największych scen w kraju, to już w wieku 14 lat dostała angaż w Teatrze Muzycznym "Roma", a rok później dołączyła do obsady emitowanego przez telewizję Polsat serialu "Hotel 52".

Duże zmiany w życiu Kasi Sawczuk, zarówno zawodowym, jak i prywatnym, zaszły w 2014 roku. 17-latka wzięła udział w "The Voice of Poland", gdzie zajęła drugie miejsce, a także zadebiutowała na kinowych ekranach rolą w filmie "Miasto 44" Jan Komasy.

Rok później większość mediów show-biznesowych zajmowała się sprawą jej związku z 8 lat starszym aktorem — Antkiem Królikowskim . Para pojawiała się na wielu ściankach i wyglądała na szczęśliwą, jednak już rok później ich związek przeszedł do historii. Żadne z nich nie skomentowało rozstania, a chwilę później Antek zaczął być widywany z Julią Wieniawą, która była... przyjaciółką Kasi Sawczuk.

Aktorka przestała rozmyślać o przeszłości i skupiła się na swojej karierze, co zaowocowało wieloma rolami serialowymi oraz kinowymi.

Kasia Sawczuk — "Pierwsza miłość" i "Dziewczyny z Dubaju"

W 2016 roku Kasia Sawczuk zaczęła grać w "Pierwszej miłości", gdzie otrzymała rolę Marianny, córki Anny Radziwiłł z pierwszego małżeństwa. Na planie serialu poznała Patryka Domańskiego, z którym po pewnym czasie nawiązała znacznie bliższe relacje. Jak się okazało w 2017 roku, oboje prawdopodobnie odbierali zupełnie inne sygnały, gdyż Patryk uważał Kasię za kobietę swojego życia, natomiast ona stwierdziła, że... w ogóle nie było żadnego związku.

W tym samym roku Sawczuk wystąpiła w emitowanym w telewizji Polsat programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie w parze z Wojciechem Jeschke zajęła 11. miejsce.

Na kolejną rolę filmową Kasi Sawczuk trzeba było czekać sześć lat. Wystąpiła w filmie "Jak zostać gwiazdą" w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz w 2020 roku, a następnie w niezwykle kontrowersyjnej produkcji Marii Sadowskiej — "Dziewczyny z Dubaju" .

Kontrowersyjna działalność Kasi Sawczuk chyba jej się spodobała, gdyż niebawem wystąpi wraz z Magdaleną Boczarską oraz Simone Susinna (Nacho z serii "365 dni") w romansie "Heaven in Hell" w reżyserii Tomasza Mandesa.

Życie prywatne Kasi Sawczuk. Z kim się spotyka?

Oprócz wspomnianych aktorów, Antka Królikowskiego i Patryka Domańskiego, Kasia Sawczuk spotykała się również z Maciejem Musiałem czy Nikodemem Rozbickim, a także tancerzem Jackiem Jeschke. Od 2018 roku partnerem Sawczuk jest urodzony we Francji Mattia Rosiński. Jest on częścią zespołu "BeMy" (wraz z bratem Eliem), który w 2014 roku wystąpił w nadawanym na antenie stacji Polsat talent-show "Must Be the Music. Tylko muzyka", gdzie zajęli drugie miejsce.

O parze głośno zrobiło się w lipcu 2021 roku, gdy wybrali się na wesele do siostry Kasi. Aktorka miała na sobie garnitur, którego góra składała się jedynie ze stanika, natomiast Mattia założył biały t-shirt z kieszonką.

Ile lat ma Kasia Sawczuk?

Kasia Sawczuk urodziła się w 1997 roku. Aktorka nigdzie nie podaje swojej dokładnej daty urodzin. Wiadomo jedynie, że w 2023 będzie obchodziła 26. urodziny.

Co wiadomo o rodzicach Kasi Sawczuk?

Niestety praktycznie nic. Do publicznej informacji nie są podawane nawet ich imiona. Kasia Sawczuk wiele razy jednak wspominała, że ma w nich oparcie, są ważni w jej życiu i zawsze może na nich liczyć.

