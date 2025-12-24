"Kevin sam w domu": Polacy co roku zasiadają przed telewizory w Wigilię

Kultowa komedia familijna, która podbiła kina na całym świecie i na stałe zapisała się w historii popkultury. Rodzina McCallisterów planuje spędzić święta Bożego Narodzenia we Francji. Pech sprawia jednak, że w dniu wylotu panuje ogromny chaos i pośpiech. W zamieszaniu, w drodze na lotnisko, dochodzi do fatalnego przeoczenia – ośmioletni Kevin ( Macaulay Culkin ) zostaje zapomniany w domu. Od tej chwili chłopiec musi samodzielnie zmierzyć się z codziennymi obowiązkami, które dotąd należały do dorosłych. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w okolicy pojawia się para niezbyt rozgarniętych włamywaczy (Joe Pesci i Daniel Stern), planujących obrabować dom McCallisterów. Nie mają jednak pojęcia, że trafili na wyjątkowo pomysłowego przeciwnika.

Film "Kevin sam w domu" wyreżyserował Chris Columbus , a Macaulay Culkin od samego początku był typowany jako idealny odtwórca głównej roli. Scenariusz pisano z myślą o jego naturalnej grze aktorskiej, ekspresyjnej mimice i spontaniczności. Choć oparcie całej produkcji na jednym dziecku było sporym ryzykiem, okazało się strzałem w dziesiątkę. Film odniósł ogromny sukces, a Culkin stał się jedną z największych dziecięcych gwiazd lat 90.

Budżet produkcji wyniósł około 18 milionów dolarów, jednak wpływy z kin szybko wielokrotnie go przewyższyły. W samych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie film zarobił około 285,8 miliona dolarów, a na rynkach międzynarodowych kolejne 190,9 miliona. Łącznie dało to ponad 476 milionów dolarów przychodu na całym świecie, czyniąc "Kevina..." jedną z najbardziej dochodowych komedii familijnych dekady.

Legenda kina familijnego właśnie obchodzi 35-lecie istnienia. Z tej okazji organizowane są specjalne jubileuszowe seanse, m.in. w ramach cyklu "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin". Podczas tych wydarzeń widzowie mają okazję obejrzeć film na dużym ekranie, a następnie wziąć udział w spotkaniu Q&A oraz posłuchać anegdot zza kulis opowiadanych przez samego Macaulaya Culkina. Pokazy odbyły się m.in. w San Jose, Oakland, Jacksonville i Tampie, a kolejne zaplanowano w innych miastach USA.

"Kevin sam w domu" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Kevin sam w domu" zostanie wyemitowany dzisiaj, 24 grudnia, o godz. 20:00 w Polsacie. Widzowie zobaczą powtórkę w czwartek, 25 grudnia, o godz. 16:30, również w Polsacie.

