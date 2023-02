Simone Susinna pierwszy raz na ekranie pojawił się w filmie "365 dni: Ten Dzień". Pomimo ogromnej fali krytyki, jaką wywołała produkcja, aktor został doceniony przez widzów. Dowiedzmy się, kim jest Simone Susinna "po godzinach".

Kim jest i ile ma lat Simone Susinna?

Simone Susinna urodził się 14 listopada 1993 roku w Katanii. Aktor w tym roku skończy 30 lat.

Gdy skończył 18 lat, przeprowadził się do Mediolanu. Rozpoczął karierę w modelingu, do którego ma idealne predyspozycje. Jest wysoki (ma 188 cm wzrostu), a do tego posiada jeden z atutów w branży - wyraziste kości policzkowe.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Simone Susinna: kariera w modelingu

Rozpoczął pracę dla agencji DT Model Management. Pojawił się na okładce magazynu "Man About Town". Był również modelem kampanii dla marek: Guess oraz Armani. Wiele działań zawodowych udostępnia na swoim profilu na Instagramie. Dzięki temu wiemy, że niedawno pojawił się w reklamie Versace oraz na okładce L’Officiel Austria.

Simone Susinna: filmy z udziałem aktora

Mężczyzna przez długi czas koncentrował się głównie na pracy modela. Nie planował zmiany zawodu, a tym bardziej przygody z aktorstwem. Wszystko zmieniło się po propozycji polskich twórców. Simone Susinna pierwszy raz pojawił się na ekranie jako Nacho w filmie "365 dni" . Jego bohater mocno namieszał w fabule, stając się konkurentem Massimo (Michele Morrone).

Instagram Rolka Rozwiń

Pomimo negatywnych ocen filmu, model zyskał rzeszę nowych fanów. Wskazuje na to wzrost obserwujących na jego profilu na Instagramie. Okazało się również, że aktorów grających Macho i Massimo łączy coś więcej niż tylko plan filmu. Prywatnie Susinna przyjaźni się z Michele Morrone'em.

Po trylogii "365 dni" Susinna nie zakończył współpracy z polskimi twórcami. Już 10 lutego będzie można zobaczyć go w filmie "Heaven in Hell". Zagra tam jedną z głównych ról - Maksa. Jest facetem, który chwyta dzień i korzysta z niego w stu procentach. Pewnego dnia poznaje on 15 lat starszą od siebie Olgę (Magdalena Boczarska), z którą wejdzie w gorący romans.

Instagram Rolka Rozwiń

Simone Susinna: związki poza ekranem

Grani przez Susinna bohaterowie mają ogromne powodzenie u płci przeciwnej. Jak jest jednak w jego życiu prywatnym? Czy ma on żonę albo dziewczynę? Informacji na ten temat na próżno szukać na jego social mediach . Wiemy jednak, że jeszcze kilka lat temu spotykał się z wenezuelską modelką - Marianą Rodriguez. Przez pewien czas pojawiały się również spekulacje, że Susinna jest homoseksualistą. Nie odniósł się jednak do tych plotek.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .

***

Zobacz również:

"Heaven in Hell": Polski erotyk rusza na podbój... Ameryki Południowej

Pamela Anderson ujawniła szczegóły swojej przeszłości. Molestowanie i niemoralna propozycja

"Pokusa": Beata Ścibakówna o rozbieranych scenach swojej córki. Dosadny komentarz