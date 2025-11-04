Polacy dziś nie zmrużą oka. Kontynuacja kultowego horroru podbija Netfliksa

Nowość na Netfliksie. Horror będzie hitem serwisu?

4 listopada Netflix dodał do swojej oferty zupełnie nowy horror! Kontynuacja kultowej franczyzy pokazuje jak zmierzyć się z siłami nieczystymi i naszymi najgłębszymi lękami. Film Davida Gordona Greena, twórcy nowej trylogii "Halloween", nawiązuje bezpośrednio do oryginalnego "Egzorcysty" z 1973 roku, łącząc klasyczną grozę z nowym spojrzeniem na strach i granice ludzkiej wytrzymałości.

Film trafił do kin w październiku 2023 roku. Zarobił 137 milionów dolarów ze sprzedaży biletów. Niektórzy widzowie chwalą atmosferę i powrót do korzeni horroru, inni - narzekają, że duch oryginału uleciał.

Reklama

"Są momenty w tym niemal niespójnym bałaganie filmowym, co do których fani mogą być przekonani, że jego jedynym celem jest próba sprawienia, by oryginalna kontynuacja, czyli legendarny i okropny film 'Egzorcysta II' z 1977 roku, w porównaniu z nim wydawał się wręcz genialny" - napisał David Fear z "Rolling Stone".

"Solidna pierwsza połowa - skupiona na postaciach, z silnym budowaniem grozy i udanym oddaniem czystego przerażenia" - stwierdziła za to Perri Nemiroff z "Collider Video".

"Egzorcysta: Wyznawca" to kontynuacja kultowego horroru. O czym jest?

Film opowiada historię Angeli i jej przyjaciółki Katherine, które znikają w lesie i odnajdują się trzy dni później. Dziewczynki nie pamiętają, co się z nimi stało, ale ich zachowanie zaczyna stawać się coraz dziwniejsze. Sprawy przybierają zły obrót - czy przerażająca prawda wyjdzie na jaw?

W obsadzie znaleźli się między innymi:

Leslie Odomo Jr. jako Victor Fielding,

Lidya Jewett jako Angela Fielding,

Olivia O'Neill jako Katherine West,

Jennifer Nettles jako Miranda West,

Noerbert Leo Butz jako Tony West

Raphael Sbardge jako Pastor Don Revans,

Okwui Okpokwasili jako Dr. Beehibe,

Danny McCarthy jako Stuart.

Zwiastun filmu możesz obejrzeć tutaj .

Mimo że zdania są podzielone, jedno jest pewne: to film, o którym trudno nie mieć zdania! Sprawdź sam, po której stronie staniesz - "Egzorcysta: Wyznawca" już dostępny na Netflix!

Zobacz też: Najlepszy film tego roku już niedługo trafi na VOD