Polacy dziś nie zmrużą oka. Kontynuacja kultowego horroru podbija Netfliksa
Jedni mówią, że to godny następca oryginału. Inni – że profanacja klasyki. Teraz możesz sam zdecydować, po której stronie jesteś, ponieważ film "Egzorcysta: Wyznawca" w końcu zawitał na streaming. O czym opowiada nowość Netfliksa?
4 listopada Netflix dodał do swojej oferty zupełnie nowy horror! Kontynuacja kultowej franczyzy pokazuje jak zmierzyć się z siłami nieczystymi i naszymi najgłębszymi lękami. Film Davida Gordona Greena, twórcy nowej trylogii "Halloween", nawiązuje bezpośrednio do oryginalnego "Egzorcysty" z 1973 roku, łącząc klasyczną grozę z nowym spojrzeniem na strach i granice ludzkiej wytrzymałości.
Film trafił do kin w październiku 2023 roku. Zarobił 137 milionów dolarów ze sprzedaży biletów. Niektórzy widzowie chwalą atmosferę i powrót do korzeni horroru, inni - narzekają, że duch oryginału uleciał.
"Są momenty w tym niemal niespójnym bałaganie filmowym, co do których fani mogą być przekonani, że jego jedynym celem jest próba sprawienia, by oryginalna kontynuacja, czyli legendarny i okropny film 'Egzorcysta II' z 1977 roku, w porównaniu z nim wydawał się wręcz genialny" - napisał David Fear z "Rolling Stone".
"Solidna pierwsza połowa - skupiona na postaciach, z silnym budowaniem grozy i udanym oddaniem czystego przerażenia" - stwierdziła za to Perri Nemiroff z "Collider Video".
Film opowiada historię Angeli i jej przyjaciółki Katherine, które znikają w lesie i odnajdują się trzy dni później. Dziewczynki nie pamiętają, co się z nimi stało, ale ich zachowanie zaczyna stawać się coraz dziwniejsze. Sprawy przybierają zły obrót - czy przerażająca prawda wyjdzie na jaw?
W obsadzie znaleźli się między innymi:
- Leslie Odomo Jr. jako Victor Fielding,
- Lidya Jewett jako Angela Fielding,
- Olivia O'Neill jako Katherine West,
- Jennifer Nettles jako Miranda West,
- Noerbert Leo Butz jako Tony West
- Raphael Sbardge jako Pastor Don Revans,
- Okwui Okpokwasili jako Dr. Beehibe,
- Danny McCarthy jako Stuart.
Zwiastun filmu możesz obejrzeć tutaj.
Mimo że zdania są podzielone, jedno jest pewne: to film, o którym trudno nie mieć zdania! Sprawdź sam, po której stronie staniesz - "Egzorcysta: Wyznawca" już dostępny na Netflix!
