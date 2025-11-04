Najlepszy film tego roku już niedługo trafi na VOD

"Jedna bitwa po drugiej" to historia Pata (Leonardo DiCaprio), dawnego rewolucjonisty, który od lat ukrywa się wraz ze swoją córką Willą (Chase Infiniti). Gdy ścigający go pułkownik Lockjaw (Sean Penn) wpada na ich trop, mężczyzna zrobi wszystko, by ratować najbliższą mu osobę. Niestety, w ostatnim czasie zajmował się głównie przyjmowaniem wszelakich nielegalnych substancji, więc przejście do działania nie przychodzi mu z łatwością.

Film wszedł do kin we wrześniu 2025 roku. Zarobił ponad 191 milionów dolarów, co czyni go najbardziej dochodowym dziełem w filmografii Andersona. Jego koszty szacuje się jednak na nawet 175 milionów dolarów. Z tego powodu na pewno nie przyniesie on zysków wytwórni Warner Brothers.

"Jedna bitwa po drugiej". Kiedy premiera na VOD?

Jak podaje serwis „World of Reel”, "Jedna bitwa po drugiej" będzie dostępna w serwisach VOD do zakupu lub wypożyczenia już 20 listopada 2025 roku. Kopię filmu na nośnikach fizycznych będzie można nabyć znacznie później – w styczniu 2026 roku, chwilę przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów. Data debiutu dzieła Andersona na platformie HBO Max, gdzie będzie dostępna w ramach abonamentu, także nie jest znana.

"Jedna bitwa po drugiej" faworytem sezonu oscarowego

Według serwisu "Gold Derby", przewidującego laureatów nagród amerykańskiego przemysłu rozrywkowego, "Jedna bitwa po drugiej" otrzyma przynajmniej sześć złotych statuetek: za produkcję roku, reżyserię, scenariusz adaptowany, pierwszoplanową rolę DiCaprio oraz drugoplanowe Penna i Teyany Taylor.

98. ceremonia rozdania Oscarów. Najważniejsze terminy

Nominacje do 98. rozdania Oscarów poznamy 22 stycznia 2026 roku. Statuetki zostaną wręczone 16 marca. Ceremonię poprowadzi komik Conan O’Brien.