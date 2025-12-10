Netflix dodał dziś znakomity thriller. Najmocniejszy polski film tego roku?
"Zamach na papieża" to jeden z najmocniejszych polskich filmów, które w tym roku trafiły do kin. Dzieło w reżyserii i na podstawie scenariusza Władysława Pasikowskiego to trzymająca w napięciu historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Od dziś produkcję można znaleźć w bibliotece jednej z platform streamingowych.
"Zamach na papieża" to pierwszy film Władysława Pasikowskiego po pięcioletniej przerwie. Legendarny polski reżyser zdecydował się na połączenie thrillera, kina akcji, ze scenariuszem inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.
Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda) - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy.
Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno - i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?
W gwiazdorskiej obsadzie obok Bogusława Lindy, regularnego współpracownika Pasikowskiego, znaleźli się między innymi: Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop, Wojciech Zieliński, Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Dobromir Dymecki i Matylda Giegżno.
Produkcja trafiła do kin 26 września i w ciągu miesiąca została obejrzana przez ponad 270 tysięcy widzów. Była również nominowana do Złotego Lwa podczas 50. edycji Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.
Producentem filmu jest studio Wonder Films, które ma w swoim dorobku współpracę z reżyserem przy takich tytułach, jak "Jack Strong" (2013), "Kurier" (2019) czy "Psy 3. W imię zasad" (2020).
Fani mocnego kina mają obecnie nie lada powód do radości. 10 grudnia film "Zamach na papieża" trafił na platformę Netflix.
