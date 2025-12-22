"Znachor" - kultowy polski film z Jerzym Bińczyckim

"Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffaman jest obecnie jednym z najbardziej kultowych polskich filmów. Reżyser w opowieści o wybitnym chirurgu, który traci pamięć, powierzył główne role Jerzemu Bińczyckiemu, Annie Dymnej i Tomaszowi Stockingerowi. Co ciekawe, "Znachor" z 1982 roku to nie jedyna ekranizacja popularnej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

Pierwszy film na podstawie "Znachora" powstał w 1937 roku, a jego reżyserem był Michał Waszyński. Z biegiem lat film ten nieco popadł w zapomnienie, a później został "zastąpiony" w pamięci widzów przez nowszą wersję Hoffmana.

"Znachor" w pierwotnej wersji pisany był jako scenariusz filmowy, lecz nikt nie był zainteresowany nabyciem praw do przeniesinia tekstu na ekran. Wtedy właśnie Tadeusz Dołęga-Mostowicz zdecydował się napisać książkę, która stała się hitem i w końcu doczekała się propozycji ekranizacji.

Kiedy i gdzie oglądać "Znachora" w święta? Zdradzamy rozpiskę emisji:

Dla fanów "Znachora" z 1982 roku przygotowaliśmy pełną listę najbliższych emisji kultowego filmu. Sprawdźcie niżej!

23.12.2025

3:05 - TVP Polonia.

24.12.2025 (Wigilia)

12:20 - Polonia 1,

15:00 - Tele 5,

15:20 Antena HD,

20:00 - Tele 5,

20:00 - Kino PL.

25.12. 2025 (Pierwszy Dzień Świąt)

15:25 - TVP Seriale,

23:40 - Antena HD.

26.12.2025 (Drugi Dzień Świąt)

7:05 - TVP Seriale,

13:50 - Kino TV,

17:50 - Zoom TV.

27.12.2025

14:05 - TVP Kultura,

17:35 - Kino PL

28.12.2025

13:00 - Tele 5,

14:15 - TVP Polonia,

20:00 - TVC.

Przypominamy również, że w 2023 roku powstała nowa wersja "Znachora", w której główną rolę gra Leszek Lichota. Film dostępny jest na Netfliksie.

