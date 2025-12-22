Kultowy polski film w telewizji aż 16 razy! Kiedy i gdzie oglądać "Znachora"?
Nie ma świąt bez "Kevina samego w domu" i nie ma świąt bez "Znachora". Kultowy polski film ponownie zawita do telewizji i tym razem będziemy mieć aż 16 okazji, by go zobaczyć! Gdzie i kiedy oglądać film Jerzego Hoffmana? Sprawdźcie rozpiskę!
"Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffaman jest obecnie jednym z najbardziej kultowych polskich filmów. Reżyser w opowieści o wybitnym chirurgu, który traci pamięć, powierzył główne role Jerzemu Bińczyckiemu, Annie Dymnej i Tomaszowi Stockingerowi. Co ciekawe, "Znachor" z 1982 roku to nie jedyna ekranizacja popularnej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
Pierwszy film na podstawie "Znachora" powstał w 1937 roku, a jego reżyserem był Michał Waszyński. Z biegiem lat film ten nieco popadł w zapomnienie, a później został "zastąpiony" w pamięci widzów przez nowszą wersję Hoffmana.
"Znachor" w pierwotnej wersji pisany był jako scenariusz filmowy, lecz nikt nie był zainteresowany nabyciem praw do przeniesinia tekstu na ekran. Wtedy właśnie Tadeusz Dołęga-Mostowicz zdecydował się napisać książkę, która stała się hitem i w końcu doczekała się propozycji ekranizacji.
Dla fanów "Znachora" z 1982 roku przygotowaliśmy pełną listę najbliższych emisji kultowego filmu. Sprawdźcie niżej!
23.12.2025
- 3:05 - TVP Polonia.
24.12.2025 (Wigilia)
- 12:20 - Polonia 1,
- 15:00 - Tele 5,
- 15:20 Antena HD,
- 20:00 - Tele 5,
- 20:00 - Kino PL.
25.12. 2025 (Pierwszy Dzień Świąt)
- 15:25 - TVP Seriale,
- 23:40 - Antena HD.
26.12.2025 (Drugi Dzień Świąt)
- 7:05 - TVP Seriale,
- 13:50 - Kino TV,
- 17:50 - Zoom TV.
27.12.2025
- 14:05 - TVP Kultura,
- 17:35 - Kino PL
- 28.12.2025
- 13:00 - Tele 5,
- 14:15 - TVP Polonia,
- 20:00 - TVC.
Przypominamy również, że w 2023 roku powstała nowa wersja "Znachora", w której główną rolę gra Leszek Lichota. Film dostępny jest na Netfliksie.
Zobacz też: James Ransone nie żyje. Aktor "Prawa ulicy" i głośnych horrorów miał 46 lat